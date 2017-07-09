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В понедельник ожидается до 28 градусов тепла

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  • 9.07.2017, 15:52
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По северо-востоку страны ожидаются небольшие кратковременные дожди.

В ближайшие сутки, 10 июля, в Беларуси ожидается погода с переменной облачностью. Ночью в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, грозы. Днем по северо-востоку также ожидаются небольшие кратковременные дожди. Утром местами туман, передает БелТА.

Ветер будет неустойчивым, слабым до умеренности.

Температура воздуха ночью составит плюс 8-14 градусов, днем будет 20-26 со знаком плюс, а на юго-западе — до +28.


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