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На юго-западе Сирии началось перемирие по соглашению РФ и США

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  • 9.07.2017, 16:05
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Соглашение о перемирии на юго-западе Сирии было достигнуто в результате переговоров России и США 7 июля.

На юго-западе Сирии вступило в силу перемирие, свидетельств нарушения режима прекращения огня не зафиксировано. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сирийских повстанцев и правозащитные организации.

Мониторинговый центр прав человека в Сирии, который базируется в Лондоне, сообщил, что на юго-западе страны сохраняется спокойная обстановка, без авиаударов или боестолкновений. Представители повстанцев также отмечают прекращение боев.

Осведомленный источник «РИА Новости» в Дамаске также подтвердил соблюдение режима прекращения огня. «Сегодня явных нарушений режима прекращения огня на юго-западе Сирии зафиксировано не было», — сообщил он.

Соглашение о перемирии на юго-западе Сирии было достигнуто в результате переговоров России и США 7 июля, в которых, по данным Associated Press, также принимали участие Израиль и Иордания. Информацию об этом подтвердил и глава российского МИДа Сергей Лавров, который сообщил, что мониторинг режима прекращения огня в регионе будет вести центр, созданный в столице Иордании Аммане.

В Госдепе соглашение о перемирии на юго-западе Сирии назвали «промежуточным шагом» на пути к прекращению огня на территории всей страны. Как заявил глава внешнеполитического ведомства США Рекс Тиллерсон, достигнутая договоренность свидетельствует о том, «что США и Россия могут работать вместе в Сирии».


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