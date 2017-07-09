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Лучший тренер чемпионата Польши может возглавить брестское «Динамо»

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  • 9.07.2017, 16:14
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Адам Годлевски

Ожидается, что стороны завершат переговоры в ближайшую неделю.

Как сообщает журналист польского издания PiłkaNożna.pl Адам Годлевски со ссылкой на свои источники, брестское «Динамо» интересуется польским специалистом Матеем Бартошеком.

В сезоне 2016/17 Бартошек возглавлял «Корону» Кельце, с которой занял пятое место в Экстраклассе. Специалист был признан лучшим тренером чемпионата Польши.

Ожидается, что стороны уже ведут переговоры и завершат их в ближайшую неделю.


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