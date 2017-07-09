Краденая Нобелевка 1 Шейндл Кроль, jewish.ru

9.07.2017, 16:24

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Розалинд Франклин посвятила науке всю свою жизнь, но ее достижения не получили признания.

Она была доктором наук, но все коллеги воспринимали ее как лаборантку, издеваясь над отсутствием «женского шарма». Но именно она открыла структуру спирали ДНК. Вот только Нобелевскую премию за это открытие получили ее коллеги – вытравив Розалинд Франклин из лаборатории, они использовали ее расчеты. Она этого так и не узнала, уйдя из жизни за четыре года до триумфа своих обидчиков.

Многие ученые согласятся, что самым значимым открытием XX века стало открытие структуры новой спирали ДНК в 1953 году. Это достижение обычно связывают с именами Джеймса Уотсона и Фрэнсиса Крика, создавших пространственную структуру ДНК, которая и способствовала расшифровке генетического кода. Немногим известно, что Нобелевскую премию 1962 года по физиологии и медицине эти ученые разделили с Морисом Уилкинсом, доказавшим, что молекула ДНК имеет форму двойной спирали. И почти никто не знает, что награда полагалась еще одному ученому – Розалинд Франклин. Именно благодаря ее работам стало возможно это грандиозное открытие.

Розалинд Франклин умерла за четыре года до триумфа нобелевских лауреатов, в 1958 году, в возрасте 37 лет. Тайна научных кругов открылась в 1975 году благодаря американской писательнице Энн Сэйр, которая написала биографию Франклин. Книга Сэйр стала ясным свидетельством вопиющего гендерного неравенства в научных кругах Англии в 40–50-х годах XX века. А конкретно Розалинд Франклин подвергалась и вовсе двойной дискриминации – и как женщина, и как еврейка.

Розалинд Франклин родилась 25 июля 1920 года в Лондоне в семье известного и уважаемого банкира Эллиса Артура Франклина и Мюриэль Френсис Уэйли. Уже в юности Розалинд проявила незаурядные способности к обучению – стала лучшей ученицей школы Святого Павла почти по всем дисциплинам. В особенности ей удавались естественные науки и латынь. Неудивительно, что она решила посвятить свою жизнь науке, хотя по тем временам это считалось довольно смелым поступком для девушки, тем более из еврейской семьи.

Розалинд называла себя агностиком и не испытывала благоговения перед религией – причиной тому, скорее всего, было не влияние со стороны, а острый аналитический ум девушки, проявившийся еще в детстве. Тем не менее еврейские традиции не были ей чужды. Так, будучи единственной еврейкой на курсе, она посещала курсы иврита, а по просьбе родственников вступила в еврейское сообщество Кембриджа.

В Кембридж Розалинд Франклин поступила в 1938 году – здесь она и продолжила изучать химию. В 1941 году она блестяще сдала выпускные экзамены, но полученная ученая степень была лишь номинальной – в то время выпускницы Кембриджа, в отличие от выпускников, не имели права на получение фактической степени. Однако Франклин все же удалось стать и доктором наук – это произошло в 1945 году в том же Кембриджском университете.

Во время Второй мировой войны семья Франклин помогала европейским евреям, бежавшим от нацистов, обустроиться в Англии. Родители Франклин даже взяли в семью двух еврейских сирот, которые после войны вернулись к родным. Розалинд внесла и личный вклад в борьбу с врагом. Она изучала структуру угля в Британской исследовательской ассоциации, и ее работы позволили усовершенствовать имеющиеся в Британии противогазы. Позднее эти ее исследования легли в основу докторской диссертации и способствовали появлению теории о высокопрочном углеродном волокне.

В 1947 году в Париже Розалинд Франклин продолжила исследования в области применения рентгеноструктурного анализа, а в 1951 году вернулась в Лондон и перешла в Королевский колледж. Здесь она блестяще проводила лабораторные работы в области дифракционного анализа, а также делала хорошие рентгенограммы. В итоге Джон Рэндалл, руководитель отделения биофизики в медицинском исследовательском совете Королевского колледжа, перевел девушку в лабораторию по исследованию волокон ДНК. На момент появления в лаборатории Франклин работы по исследованию волокон ДНК здесь уже вели Морис Уилкинс и аспирант Реймонд Гослинг. Гослинга назначили помощником Розалинд – под ее руководством он должен был написать свою диссертацию. Фактически Рэндалл назначил Розалинд Франклин руководителем исследования, но сообщил об этом только ей, не поставив в известность Уилкинса и Гослинга. В лучших традициях шовинизма коллеги поначалу воспринимали Розалинд как лаборантку, завалив ее нудной работой. Позднее недоразумение разъяснилось, но отношений в коллективе это не улучшило.

Обстановка была сложной – со стороны коллег Розалинд чувствовала пренебрежение к себе и как к женщине, и как к еврейке. К работам блестящего ученого относились соответственно. Сам Джеймс Уотсон в книге «Двойная спираль» описывает Франклин как женщину со сложным характером, которая никогда не делилась информацией о своих исследованиях, постоянно жаловалась и выглядела довольно непривлекательно. Стоит отметить, что угрюмой и нелюдимой Розалинд оставалась лишь в стенах колледжа – по воспоминаниям друзей и родственников, она обладала отменным чувством юмора, была дружелюбна и общительна.

Очевидно, в те годы в научной сфере женщина по общепринятому мнению должна была хорошо выглядеть, лучезарно улыбаться и безропотно дарить мужчине результаты своих трудов. Женщин в академических кругах не жаловали ни на лекциях, ни в лабораториях, их не приглашали и на неформальные встречи, где ученые мужи делились опытом, обменивались мнениями и продолжали решать свои научные вопросы. Но Франклин не сдавалась.

Проведя ревизию имеющегося в лаборатории оборудования, заказанного еще Уилкинсом, Розалинд Франклин использовала для своих исследований рентгеновскую трубку и аппарат для микрофильмирования. Она настроила их заново, усовершенствовала и точно сфокусировала – это в итоге позволило ей получать снимки невероятной в те времена четкости. Несмотря на разногласия, Франклин и Уилкинс вместе пришли к выводу о существовании двух форм ДНК, которым были даны названия А и В. Во избежание новых конфликтов Рэндалл разделил их работы, и теперь каждый из них исследовал только один из двух фрагментов, которые в дальнейшем должны были соединиться.

Со временем Франклин удалось получить настолько четкое изображение гидратированной ДНК, что она смогла максимально точно определить структуру молекулы. В 1952 году Розалинд сделала рентгенограмму волокон натриевой соли, ставшую известной как «фотография 51» и позволившую девушке показать спиральную структуру ДНК. Кстати, именно на спиральной структуре ДНК Франклин настаивала еще в 1951 году. Теперь же ей удалось доказать свои научные догадки на практике. Она победила!

Однако никто об этой победе не узнал – включая ее саму. Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик, исследовавшие структуру ДНК в соседней лаборатории, приятельствовали с Морисом Уилкинсом, который, в свою очередь, поддерживал хорошие отношения с Гослингом, имевшим доступ ко всем работам Розалинд. Вскоре Гослинга попросили взять «фотографию 51» из материалов Франклин. Произошло это без ее ведома и разрешения. Уотсон и Крик мгновенно оценили важность рентгенограммы и получили возможность тщательно разобрать структуру ДНК. В дальнейших своих научных работах они также воспользовались многочисленными расчетами Франклин.

Они завершили свои исследования уже после того, как Розалинд покинула Королевский колледж и прекратила работу над структурой ДНК. Широкое признание их открытие получило к 1961 году, и впоследствии его номинировали на Нобелевскую премию, для получения которой к ним присоединился Уилкинс. Спустя годы Крик и Уотсон признали, что не смогли бы прийти к своему открытию без знаменитой «фотографии 51», сделанной Розалинд Франклин. Но она об этом уже не узнала – впрочем, как и о том, что ее работа стала основой для такого значимого открытия.

После Королевского колледжа Франклин перешла в колледж Биркбек, где занялась исследованиями вируса табачной мозаики и с присущей ей дотошностью изучила все физико-химические свойства рибонуклеиновых кислот и белков вируса. Эта работа легла в основу возникновения молекулярной биологии, изучающей механизмы хранения, передачи и реализации генетической информации.

В 1956 году Розалинд Франклин диагностировали рак яичников – сказалось постоянное рентгеновское облучение, которому она подвергала себя годами. Кроме того, широко известно, насколько среди еврейских женщин ашкеназского происхождения распространены онкологические заболевания – с учетом того, что несколько членов семьи Франклин умерли от рака, очевидно, в ее случае свою роль сыграли оба фактора. Не сломила Розалинд и болезнь – она продолжала научные исследования и во время прохождения противораковой терапии, и уже после операции, проведенной в сентябре 1956-го.

В 1957 году Розалинд Франклин приступила к изучению вируса полиомиелита. На основе ее исследований в этой области было сделано еще одно открытие, также отмеченное Нобелевской премией в 1982 году. Награду получил Аарон Клуг – за разработку метода кристаллографической электронной микроскопии и прояснение структуры биологически важных комплексов «нуклеиновая кислота – белок». По мнению ученых, эта работа в долгосрочной перспективе имела решающее значение в понимании этиологии рака.

Умерла Розалинд Франклин 16 апреля 1958 года – в тот день, когда на открытии Всемирной выставки в Брюсселе выставили построенную ею модель вируса табачной мозаики. Ей не исполнилось и 38 лет. Розалинд Франклин, необычайно талантливая и целеустремленная женщина, могла бы стать лауреатом Нобелевской премии дважды, но, к сожалению, этого не произошло даже посмертно. Горькая ирония судьбы – эта женщина посвятила науке всю свою жизнь, но ее достижения не получили признания, несмотря на открывшиеся миру факты о грандиозной «академической краже».

Шейндл Кроль, jewish.ru