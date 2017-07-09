закрыть
9 июля 2017, воскресенье, 18:37
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Трамп: Я дважды надавил на Путина

8
  • 9.07.2017, 16:36
  • 11,354

Президент США рассказал о давлении на Путина при обсуждении вмешательства России в американские выборы.

Президент США Дональд Трамп рассказал, что в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Гамбурге «дважды надавил» на него при обсуждении предполагаемого вмешательства российской стороны в американские выборы. Об этом он сообщил в «Твиттере».

«Я дважды надавил на президента Путина, когда мы говорили о вмешательстве России в наши выборы. Он категорически отрицал это. Я уже высказал свое мнение…», — написал Трамп.

Президент США отметил, что в ходе переговоров они обсудили режим прекращения огня в Сирии, благодаря которому будут спасены жизни людей.

Ранее 7 июля в рамках саммита G20 состоялась первая встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Она продолжалась 2 часа 20 минут.


Мнение

Идеологически правильные штаны
Идеологически правильные штаны Ирина Халип
Плевки в вечность
Плевки в вечность Светлана Калинкина
Удел додонов
Удел додонов Виталий Портников
Гибель Орды
Гибель Орды Леонид Гозман


Интервью

Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны