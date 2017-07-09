Трамп: Я дважды надавил на Путина 8 9.07.2017, 16:36

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Президент США рассказал о давлении на Путина при обсуждении вмешательства России в американские выборы.

Президент США Дональд Трамп рассказал, что в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Гамбурге «дважды надавил» на него при обсуждении предполагаемого вмешательства российской стороны в американские выборы. Об этом он сообщил в «Твиттере».

«Я дважды надавил на президента Путина, когда мы говорили о вмешательстве России в наши выборы. Он категорически отрицал это. Я уже высказал свое мнение…», — написал Трамп.

I strongly pressed President Putin twice about Russian meddling in our election. He vehemently denied it. I've already given my opinion..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 июля 2017 г.

Президент США отметил, что в ходе переговоров они обсудили режим прекращения огня в Сирии, благодаря которому будут спасены жизни людей.

Ранее 7 июля в рамках саммита G20 состоялась первая встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Она продолжалась 2 часа 20 минут.