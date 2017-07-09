«Мама дорогая!»: Как в минских магазинах происходит оплата смартфоном 5 9.07.2017, 16:44

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Приложить смартфон к терминалу гораздо удобнее, чем вставить в слот чиповую карточку.

Технология бесконтактных платежей с помощью пластиковой карточки уже давно успешно используется в торговых точках Минска. А не так давно Приорбанк вывел на рынок специальный сервис, который позволяет расплачиваться за товары и услуги, не доставая пластиковую карточку, а просто приложив к терминалу мобильный телефон. Как работает эта технология, насколько удобно ею пользоваться и готовы ли столичные точки продаж к таким инновациям, Myfin.by выяснял на собственном опыте.

Что такое HCE

Технология, разработанная для совершения бесконтактных платежей с помощью мобильного телефона без использования пластиковой карточки, называется HCE (host card emulation). Она позволяет создать на мобильном устройстве имитацию карточки, используя специальное программное обеспечение. В качестве исходников могут выступать банковские, транспортные и иные карты. Упрощенно говоря, данные карточки вносятся в специальное мобильное приложение, которое в дальнейшем и будет как бы выполнять роль пластиковой карты.

Мы будем тестировать технологию бесконтактных платежей HCE с использованием карточки Приорбанка и мобильного приложения PriorPay. Следовательно, нам понадобится Android-смартфон, карточка банка и само приложение.

С чего начать

Во-первых, необходимо убедиться, что ваш смартфон поддерживает технологию NFC (Near Field Communication, или «коммуникации ближнего поля»). Это особый вид радиосвязи, с помощью которой устройства могут обмениваться данными на малых расстояниях – не более 10 см. В нашем случае этими устройствами являются смартфон и платежный терминал. Проверить наличие такой функции можно в настройках телефона, в разделе «Беспроводные сети». Если ее нет, а пользоваться продвинутой технологией очень хочется, то выход один: приобретать телефон с NFC-модулем. Смартфон должен управляться операционной системой Android KitKat версии 4.4 и выше.

Во-вторых, для расчетов понадобится дебетовая платежная карточка Приорбанка Visa Classic, Visa Gold или Visa Platinum. Выпустить ее можно в любом отделении банка за считанные минуты. Правда, в таком случае она будет неименной. На изготовление именной уйдет несколько дней. Поскольку наличие имени и фамилии на «пластике» для меня было необязательно, мне выпустили «безымянную» карту Visa Classic на четыре года.

Следующий шаг – на смартфон необходимо установить мобильное приложение Prior Pay. Это программа, которую банк разработал совместно с партнером именно для предоставления сервиса бесконтактных платежей. Скачать приложение можно по ссылке priorbank.by/prior-pay. Файл называется app-priorbank-release.apk, он очень «легковесный»: чуть больше 2 Мб. Сразу после скачивания будет предложено установить приложение – это займет несколько секунд.

Регистрируем карту

Приложение установлено. Кстати, в меню телефона его иконка называется не Prior Pay, а «Приорбанк».

Теперь необходимо зарегистрировать в нем платежную карту. Сделать это будет предложено сразу же при первом запуске приложения.

В поле «Номер телефона» указываем тот контактный номер мобильного телефона, который предоставили банку при выпуске карточки.

Далее вводим номер и срок действия карты, а также код CVC2.

Первый этап завершен. На указанный номер телефона приходит одноразовый код подтверждения – его вводим в соответствующее поле. Также программа предлагает установить первоначальный пароль для последующих входов в приложение. Для создания пароля используется только цифровая клавиатура.

После успешной привязки образ карточки появится на главной странице приложения.

Изучаем интерфейс программы. На главной странице с картинкой карточки вверху справа есть значок для перехода на страницу настроек.

В настройках в разделе «Транзакции» три пункта: «Обновить», «Доступно транзакций» и «Время до обновления». Что это такое? Суть в том, что по причинам безопасности смартфон время от времени «связывается» с банком. Происходит это либо после каждых пяти совершенных с его помощью транзакций, либо каждые два дня. Сейчас напротив «Доступно транзакций» мы видим цифру «5»: никаких оплат с помощью телефона еще не совершалось. Кнопкой «Обновить» можно принудительно заставить телефон связаться с банком.

Следующий раздел в настройках – «Оплата», где можно активировать опцию фонового режима. Если в смартфоне установлена блокировка экрана с подтверждением входа графическим ключом, отпечатком пальца или паролем, а в настройках приложения выбрана опция «Фоновый режим», то вход в приложение не нужно подтверждать вводом пароля. Если же блокировка экрана в смартфоне отключена, то опция «Фоновый режим» работать не будет. Соответственно, при каждом вызове приложения Prior Pa вход в него придется подтверждать паролем.

Последний раздел – «Приложение». Здесь можно найти контактную информацию для связи с банком, сменить пароль и удалить свои данные.

Возвращаемся на главную страницу. В левом верхнем углу есть значок «+», с помощью которого в приложении можно привязать другие карточки. Выбор нужной осуществляется путем «пролистывания» карточек на экране.

«Полевые испытания»

У меня к смартфону привязана только одна карта – что ж, тем проще будет управляться с пока незнакомым сервисом. Кстати, для создания цифровой копии карты нужно хотя бы раз воспользоваться пластиковым аналогом. Например, зарегистрировать его в онлайн-банкинге или просто проверить баланс счета в банкомате. После этого можно свободно создавать цифровые копии.

Важно: в момент совершения оплаты телефон должен находиться в режиме передачи данных.

Итак, мобильный интернет включен, приложение Prior Pay запущено, модуль NFC активирован. На желтом экране телефона – картинка черной карточки Приорбанка. В этом состоянии смартфон находится в «боевом» режиме и готов к оплате бесконтактным способом. Осталось найти терминал с бесконтактной возможностью совершения платежей Visa payWave.

Первая торговая точка – небольшой Гиппо-маркет. Очередь в кассу за мной нельзя назвать длинной, но если с оплатой через смартфон что-то пойдет не так, буду чувствовать себя неуютно.

– У вас работают бесконтактные платежи? – кручу в руках смартфон.

– Да, пробуйте, – кассир без всякого удивления пододвигает терминал ближе ко мне. – Прикладывайте.

Со второй попытки система срабатывает, о чем свидетельствует негромкий звуковой сигнал. На экране смартфона отображается списанная сумма (справедливости ради стоит сказать, что фактически она пока не списана, а только заблокирована). Пытаюсь сделать скриншот для иллюстрации, но приложение не позволяет: наверно, из соображений безопасности.

Если нажать на образ карточки на экране, откроется страница операций по карте, на которой уже отобразился мой первый бесконтактный платеж, совершенный с помощью смартфона.

Захожу в соседнюю с магазином частную аптеку. На стойке кассира наклейка: «Бесконтактные платежи Visa payWave». Повезло. Достаю смартфон.

– Нет, что вы, так нельзя. Давайте карточку, буду вставлять чипом, – обескураживает меня провизор.

Почему-то я уверена, что бесконтактные платежи здесь вполне функционируют, просто продавец – дама старой закалки, которая не очень настроена на освоение новых технологий.

В аптеке государственной ситуация обратная: фармацевт готова попробовать принять оплату при помощи смартфона, но я вижу, что их терминал не предназначен для бесконтактных платежей.

Без удивления восприняли смартфон как аналог банковской карточки и в одной ведомственной столовой. Расплатилась без проблем.

Дальше пытаюсь воспользоваться смартфоном в павильоне садово-огородных товаров ТД «На Немиге». На этот раз оплата проходит с первого раза: я уже приноровилась быстро и точно подносить смартфон к терминалу. Момент – и пара резиновых перчаток оплачена.

В киоске Белсоюзпечати возле торгового центра бесконтактные платежи не работают. Зато в таком же киоске через дорогу мне продают талончик на проезд «по смартфону». Правда, одна из продавцов, судя по всему, такого дива еще не видела.

- Что это она делает? – шептала она, пока я прикладывала смартфон.

- Вроде бы «визой» так можно расплачиваться – поясняла вторая.

Бодрее всего процесс идет в ЦУМе, куда мы пришли с подругой. Здесь повсюду терминалы с пиктограммой радиосвязи – бесконтактные платежи принимаются.

- Смотри, сейчас фокус покажу, – несу на кассу терку. – Следи за руками.

На терминале высветилась цена, прикладываю смартфон, звуковой сигнал, сумма платежа на экране – все, операция завершена.

- Пойдем! – не дожидаясь чека, беру подругу под руку.

- Нет уж, подождите, – говорит кассир. Ей, пока не вышел чек, непонятно, что покупка оплачена, а не просто так перекочевала ко мне в сумку.

Так что в итоге?

Расплачиваться смартфоном мне понравилось. Приложить телефон к смартфону гораздо удобнее, чем, например, вставить в слот чиповую карточку. При этом не нужно набирать пин-код или расписываться на чеке, что экономит время. Конечно, утомляет задавать вопрос «У вас работают бесконтактные платежи?» Но спрашивала я только на первых порах, как и держала наготове кошелек с картой на случай, если смартфон «не пройдет». Продавцы, знакомые с бесконтактными платежами, воспринимают смартфон абсолютно спокойно.