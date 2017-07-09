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Для Минска больше не проектируют жилые кварталы с парковками

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  • 9.07.2017, 17:34

Чиновники хотят загнать владельцев авто под землю.

Для Минска уже не проектируются жилые кварталы, где допускается парковка транспорта на внутридворовых территориях.

Об этом, передает «Минск-Новости», сообщил 7 июля первый заместитель председателя Мингорисполкома Федор Римашевский во время семинара-совещания, посвященного реализации пилотных инвестиционных проектов на территории столицы.

— Сейчас идет проектирование микрорайона Лошица-8, где полностью исключено попадание транспортных средств во дворы. В этом микрорайоне сами жилые дома будут препятствовать попаданию внутрь кварталов машин. Реализацию этого проекта продемонстрируем через 2 года, — рассказал директор УКС Мингорисполкома Дмитрий Микуленок.

Как подчеркнул заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин, в стране необходимо запретить проектирование жилых кварталов, на территории которых допускается парковка транспорта.

— Парковка должна быть либо под землей, либо по периметру квартала, на его внешнем кольце. Наши дети уже должны получить современные жилые объекты без запаркованных дворов и с максимальными удобствами для горожан, — сказал Калинин.

Вице-премьер также отметил: необходимо уходить от того, чтобы первые этажи многоэтажек были жилыми, и размещать на них объекты торговли и общепита, бытового обслуживания и социального назначения.


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