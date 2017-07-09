Какие знаковые топонимы придумали жители Минска 1 9.07.2017, 18:00

Эти места знает каждый минчанин.

СityDog.by собрал для вас большой комплект топонимов, которые придумали сами минчане. Проверьте, насколько вы «местный».

В свое время его не любили так же, как сейчас дом Чижа – поэтому за 400-метровый дом и зацепилась фамилия архитектора, которого проклинали горожане. Зато пешеходный переход над улицей – это реально круто. Вообще, проект был более футуристичным, но вышло как всегда. Здесь жили и генералы, и художники, но было много самоубийств.

Фото с сайта citydog.by

Местные жители говорят, потому, что дом построили на крови – на месте гетто. Еще в 2015 на крышу можно было попасть беспрепятственно...

Фото с сайта citydog.by

Это дом по левой стороне (ул. Кульман, 15), если идти от Комаровки к ул. Богдановича. Долларом его называют потому, что дом изгибается буквой S, кроме того, фасад светло-зеленого цвета. При этом, он даже в пятерку самых длинных домов Минска не входит.

А этот, наверное, попал бы в топ, если бы был цельным. Но это комплекс из красного кирпича от ул. М.Танка, 4 до 36. Но все равно кажется, что это один очень длинный дом.

Фото с сайта citydog.by

Не все знают это название, но нам кажется, что оно на поверхности: мы зацепили забавный топоним на ранних интернет-тусовках (возможно, даже от фидошников).

Фото с сайта citydog.by

Отличное место для встречи в жаркий денек!

Фото с сайта citydog.by

В 1999 году на Немиге был праздник, началась страшная гроза и на входе произошла давка с жертвами. В память там поставили памятник с цветами, и место встречи у метро на Немиге начало называться «розочками».

Фото с сайта citydog.by

Все просто: так называют штаб Белорусского военного округа на пересечении ул. Куйбышева и Коммунистической.

Фото с сайта citydog.by

В начале 1980-х, когда появилось здание на ул. Мельникайте, 2, это была действительно диковинка: аж 24 этажа! Тут находится институт «Белбыттехпроект» и офисные помещения. «Флакон» – потому, что технический этаж наверху похож на колпачок флакона туалетной воды.

Фото с сайта citydog.by

Встретимся под часами – значит, на углу здания на пр-те Независимости, 16.

Фото с сайта citydog.by

Это дворик за универсамом «Центральный» на Октябрьской. Там постоянно собирались компании выпивох. Сейчас меньше, но все равно бывает.

Фото с сайта citydog.by

В последнее время мы не наблюдали здесь «ночных бабочек» – наверное, переместились в специальные клубы. Но раньше часть проспекта от цирка до пл. Победы была стандартным местом съема.

Фото с сайта citydog.by

Это необычное сооружение, немного похожее на ската-белэкспо, появилось на пересечении ул. Тимирязева и Орловской в конце 1970-х. Говорили, что строили по финскому проекту, отсюда и название. Таких в Минске и окрестностях было аж 12.

Симпатичный дом на ул. Коммунистической, 14 построили после войны. Здесь недалеко работает штаб Белорусского военного округа (ага, «Пентагон»), так что ампирный ансамбль проектировали для офицерских семей. Вышло далеко не аскетично! Когда-то в башенке под шпилем находился вышковый разведывательный пункт. В доме были смонтированы даже сирены противовоздушной обороны, а внизу есть бомбоубежище. «Под шпилем» начали говорить потому, что гастроном внизу не имел названия: «Куда идешь?» — «В магазин под шпилем».

Тут все просто – дискотеку West World Club, что под гостиницей «Беларусь», называли «шайбой» просто из-за формы здания. Сейчас там новый клуб, но думаем, что народное название сохранится.

История простая – «Мальчик с лебедем» в Александровском сквере – это Паниковский в детстве, ну, так придумали местные. В 2000-х на Панике постоянно происходила тусовка из всяких субкультур: пили пиво, пели под гитару и веселились. Потом приходили скинхеды, и могла начаться заварушка. Сейчас сложно представить, что нечто подобное будет происходить под окнами президентского дома. Переходы возле макдональдса назывались трубами, и там тоже происходила своя тусовка.

Не так давно фонтану вернули лягушек, так он и выглядел в самом начале, когда открытием фонтана отметили появление в Минске водопровода.

Доски - это деревянный танцпол, который был слева (справа??) от здания на фото. Последнее, что здесь происходило – гламурный White Lounge&Club в белых шатрах, который проработал всего сезон и закрылся в 2013.

Вообще, раньше танцплощадки в Минске назывались интересно – самая модная была в Челюскинцах, и «Досками» называлась, потому что был дощатый пол, аналогично в ДК Профсоюзов была танцплощадка «На паркете», а рядом со стадионом «Трактор» – «На корчах».

Изогнутое здание на ул. Кирова. Кстати, там готовится открытие бара «Подкова», так что топоним продолжает жить.

Район шарикоподшипникового завода. Место для сильных духом.