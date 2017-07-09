В РФ музыкальный фестиваль «Нашествие» утонул в грязи 9.07.2017, 18:13

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Из-за сильных осадков фестивальные площадки размыло и территория «Нашествия» превратилась в сплошное месиво.

В России крупный музыкальный фестиваль «Нашествие», который проходит в Тверской области, в буквальном смысле слова утонул в грязи. Как пишет meduza.io, в этом году любителям русского рока не повезло с погодой: температура воздуха не поднимается выше +12 и все время идет дождь.

Из-за сильных осадков фестивальные площадки размыло и территория «Нашествия» превратилась в сплошное месиво. Однако гостей это не смущает.