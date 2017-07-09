Цена нефти марки Brent снизилась до $46,88 за баррель 5 9.07.2017, 18:39

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Фото: Reuters

Цены на «черное золото» марки Brent закрепились ниже 47 долларов за баррель.

Стоимость барреля нефти марки Brent на бирже ICE впервые с конца июня опустилась ниже отметки $47.

К 18:33 по минскому времени стоимость барреля Brent на бирже ICE составляла $46,88 за баррель.

Ранее в ходе торгов нефть частично отыгрывала падение на сообщении WSJ о том, что ОПЕК рассматривает возможность введения ограничений на добычу для Нигерии и Ливии.

Эти две страны были освобождены от сделки по сокращению нефтедобычи странами ОПЕК и не-ОПЕК. Благодаря этому они существенно нарастили производство топлива: в частности, в Ливии добыча превысила 1 млн баррелей в сутки, что является максимумом за четыре года.