В Гродно создали «Азбуку маленького белоруса» 1 9.07.2017, 19:22

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Каждой букве в книге соответствует слово-символ родной земли.

"Азбуку маленького белоруса" создали в Гродно, передает БелТА.

Каждой букве в книге соответствует слово-символ родной земли. Объясняется его значение строками из произведений белорусских поэтов. У пособия уже есть электронная версия, сейчас авторы работают над мобильной. Вместо тетрадей и скучных учебников - интерактивная доска и раскраски. Урок родного языка больше напоминает игру: ребята складывают из букв слова, рисуют новые понятия и даже читают стихи, правда, пока с помощью учителя. На такие уроки дети ходят с удовольствием даже на каникулах - в расписание школьного лагеря пришлось даже включить дополнительное занятие. Закрепить полученные знания можно с помощью планшета.

"Азбука маленького белоруса" - победитель республиканского конкурса "100 идей для Беларуси". Создатели проекта - преподаватели и студенты Гродненского колледжа техники, технологий и дизайна. Одна из разработчиков проекта Надежда Степуро пояснила: "Каждой букве алфавита соответствует страница с картинкой и стихами на белорусском языке на тему родной земли и истории. В азбуку вошли произведения белорусских классиков Купалы, Коласа, Бровки и современных авторов".

Осенью "Азбуку маленького белоруса" включат в учебную программу нескольких детских садов и школ Гродно (в качестве эксперимента).

Уникальное пособие постоянно дорабатывают, на днях вышла мини-версия отдельных страниц азбуки - на карманных календарях, закладках и даже на обертках конфет. Один из белорусских производителей готов выпустить первую партию обучающих сладостей. Вскоре появится и мобильная версия азбуки - создание приложения доверили студентам.

Разработчики готовы пойти дальше и предложить маленьким белорусам серию азбук и тематических книг на белорусском языке - о природных явлениях, названиях городов, памятниках архитектуры, известных соотечественниках.