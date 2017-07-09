Власти Ирака объявили о победе над ИГ в Мосуле 9.07.2017, 19:33

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Фото с сайта sana.sy

Главнокомандующий Вооруженными силами Ирака сообщил о полном освобождении Мосула от террористов.

Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади поздравил страну и граждан республики с «большой победой» в Мосуле. Город, по данным политика, полностью освобожден от боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ), передает РБК.

«Главнокомандующий вооруженными силами аль-Абади прибыл в освобожденный город Мосул и поздравил борцов и героев иракского народа с великой победой», — появилась запись в официальном Twitter политика.

Прежде о полном освобождении Мосула от террористов объявило иракское государственное телевидение, сообщает канал Al Sumaria, а также Iraqi Media News Agency.

По словам главы федеральной полиции Ирака Раэда Жаудата, как пишет агентство, в воскресенье, 9 июля, в результате боев за старый город были ликвидированы более тысячи террористов ИГ. Кроме того, по его данным, были уничтожены более 65 боевых транспортных средств боевиков, а также 20 заминированных автомобилей, 24 мотоцикла, восемь тоннелей и пять вышек связи. На данный момент, как добавил Жаудат, обезврежены 72 пояса смертников, 310 самодельных взрывных устройств и 181 ракетный снаряд террористов.

При этом ранее 9 июля, как писал Reuters со ссылкой на данные иракского военного бригадного генерала Яхью Расула, войска Ирака освободили от боевиков западную часть города. После этого 30 боевиков ИГ, по его словам, были вынуждены спасаться вплавь по реке Тигр, однако все они, как уточнил военный, были убиты.

Прежде о «полном освобождении» Мосула «в ближайшие дни» аль-Абади заявлял 22 июня. Однако после этого боевики захватили больничный комплекс аль-Джумхори к северу от исторического центра города. Тогда бои завершились в пользу иракских военных. 30 июня террористы были оттуда полностью выбиты. На тот момент в Мосуле боевики ИГ контролировали около половины территории старого города, а именно пространство площадью порядка 1,3 кв. км у берега реки Тигр.

По оценкам генерала «Золотой дивизии» антитеррористической службы Ирака (CTS) Абдулгани аль-Ассади, там продолжали сражаться около 200–300 боевиков.

Мосул является одним из крупнейших мегаполисов Ирака. Прежде город считался «столицей» иракской части ИГ. Операция по его освобождению началась еще в октябре прошлого года. Тогда к 23 ноября отряды иракской армии обогнули город с запада и замкнули кольцо. После этого начались затяжные городские бои, которые продлились последние семь месяцев.