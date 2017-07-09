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На Комаровке обнаружили радиоактивные грибы и ягоды

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  • 9.07.2017, 19:54
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В июне превышение радионуклидов нашли в четырех партиях грибов и в одной партии ягод.

В чернике обнаружили 288 Бк/кг, а по нормам допускается всего 185 Бк/кг. В одной из партий лисичек было аж 1059 Бк/кг. Это в три раза больше нормы – должно быть не больше 370 Бк/кг, пишет kp.by со ссылкой на завлабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы № 4 Минской городской ветеринарной станции Екатерину Дубиковскую. – Такие случаи бывают каждый год, так что ничего необычного. Продукцию мы изъяли и утилизировали.

Чтобы утилизировать, ягоды сминают, раздавливают. Грибы режут, посыпают синькой или хлорной известью, разбавляют с другими отходами и вывозят.

– Сказать, где собраны эти ягоды и грибы, сложно. Справок не представляют, мы знаем об этом только со слов человека, который их принес, – говорит Екатерина Дубиковская. – В сельхозпродукции я превышения норм по радионуклидам не встречала. Вся продукция на рынке проверена, у всех продавцов есть документ, на котором указаны допустимые нормы и результаты исследования. Любой человек может попросить показать его.


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