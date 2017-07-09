Стало известно о важном звонке Путина Януковичу перед Майданом

Стало известно о важном звонке Путина Януковичу перед Майданом6
- 9.07.2017, 20:12
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Беглый президент Украины отказался от подписания договора об ассоциации с ЕС после звонка Путина.
Экс-президент Виктор Янукович отказался от подписания договора об ассоциации с Европейским Союзом после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.
Об этом со ссылкой на слова одного из политических консультантов Януковича рассказал бывший политзаключенный и диссидент, украинский психиатр Семен Глузман в интервью "Апострофу".
"А второй Майдан произошел по вине советников Януковича. Один из близких к Януковичу консультантов мне объяснил, что был звонок из Москвы, Владимира Путина, который объяснил, что будет, если они так поступят. И Янукович оказался очень послушным", - заявил Глузман.
По его словам, даже когда правоохранители разогнали демонстрацию студентов, которые были обману властью с европейским выбором, можно было не допустить такой крови, которая пролилась на Майдане.
"На какое-то время он (Янукович, - прим.) еще оставался бы легитимным президентом, и мы бы жили так, как мы жили до этого. Конечно, распад экономики происходил, и какая-то реакция была бы, но, может, не была бы такой кровавой. Но произошло то, что произошло", - отметил диссидент.
Он также добавил, что многие люди, которые поддержали Евромайдан, сделали это, чтобы защитить своих детей от власти, которая позволила себе безнаказанно избивать студентов.