закрыть
9 июля 2017, воскресенье, 23:19
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Стало известно о важном звонке Путина Януковичу перед Майданом

6
  • 9.07.2017, 20:12
  • 5,705
Виктор Янукович

Беглый президент Украины отказался от подписания договора об ассоциации с ЕС после звонка Путина.

Экс-президент Виктор Янукович отказался от подписания договора об ассоциации с Европейским Союзом после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом со ссылкой на слова одного из политических консультантов Януковича рассказал бывший политзаключенный и диссидент, украинский психиатр Семен Глузман в интервью "Апострофу".

"А второй Майдан произошел по вине советников Януковича. Один из близких к Януковичу консультантов мне объяснил, что был звонок из Москвы, Владимира Путина, который объяснил, что будет, если они так поступят. И Янукович оказался очень послушным", - заявил Глузман.

По его словам, даже когда правоохранители разогнали демонстрацию студентов, которые были обману властью с европейским выбором, можно было не допустить такой крови, которая пролилась на Майдане.

"На какое-то время он (Янукович, - прим.) еще оставался бы легитимным президентом, и мы бы жили так, как мы жили до этого. Конечно, распад экономики происходил, и какая-то реакция была бы, но, может, не была бы такой кровавой. Но произошло то, что произошло", - отметил диссидент.

Он также добавил, что многие люди, которые поддержали Евромайдан, сделали это, чтобы защитить своих детей от власти, которая позволила себе безнаказанно избивать студентов.


Мнение

Идеологически правильные штаны
Идеологически правильные штаны Ирина Халип
Плевки в вечность
Плевки в вечность Светлана Калинкина
Удел додонов
Удел додонов Виталий Портников
Гибель Орды
Гибель Орды Леонид Гозман


Интервью

Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны