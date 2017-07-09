«Вики была высокомерной мадам, но многое осталось в прошлом» 26 9.07.2017, 20:21

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Виктория Азаренко

За что британцы любят и ненавидят Викторию Азаренко.

Британские болельщики бурно отреагировали на победу Виктории Азаренко над Хизер Уотсон в 1/16 финала "Уимблдона". Не все встретили возвращение белоруски в большой теннис восторженно. О причинах — в подборке зарубежных мнений от рressball.by.

Dailymail.co.uk:

— Неудачная жеребьевка для Хизер, честная игра Азаренко. Рад увидеть возвращение топ-теннисистки в ее день. И это лишь пятая ее игра с момента рождения ребенка! Надеюсь, она пройдет весь путь ради малыша.

— Смотрел интервью Азаренко на BBC. Почему интервьюер не спросил ее, почему она считает необходимым кричать каждый раз, когда бьет по мячу? Если кто-то позовет ее на ТВ, узнайте, можно ли сделать так, чтобы она заткнулась!

Ответ: — Визг Шараповой раздражает больше, чем крик Азаренко. Шарапова меняет тональность визга на протяжении своих матчей, чтобы вывести оппонентов из себя. Она также усиливает крик, когда мяч уже перелетел за сетку просто для того, чтобы позлить противников. Но она делает это не с тем сарказмом, что присущ Азаренко.

Ответ: — Смешно! Серена Уильямс хуже обеих названных, так как она начинает кричать, когда у нее появляются проблемы. Такие, как Азаренко и Шарапова, были обучены данному приему с самого детства, теннисным чиновникам следовало бы его запретить: очень раздражает. Но запрещать надо ВСЕМ, не только кому-то ОДНОМУ!

Ответ: — Ой, да кончайте искать оправдания для Хизер, только она виновата.

— Шум, который производила оппонентка (Азаренко. — Прим.), достаточен, чтобы свести с ума любого.

Ответ: — Всегда замечал, что Виктория издает крики после любого удара. Честно, понятия не имею, зачем она это делает.

Ответ: — Можете себе представить шум, который она наделала во время родов!

Ответ: — Нет, потому что меня там не было.

— Азаренко супер (не Уотсон). Вика давно является моей любимой теннисисткой.

— Форма временна, класс постоянен.

— Визг, который производила Азаренко, ужасен, и, должно быть, он очень мешал Хизер. Не зря один из комментаторов сказал, что у белоруски, вероятно, тот же тренер, что и у Шараповой. Пришло время ВТА ограничить децибелы, которые игроки выдают во время матчей.

Ответ: — Определенно. Это явно "тактика". Все об этом знают, но никто не говорит. Немногим нравится, когда футболист падает на газон от нежного прикосновения. Комментаторы видят это, но игнорируют.

Ответ: — Прекратите оправдываться. Она играла лучше, чем Уотсон. Конец.

— Позор тебе, Хизер, что не смогла сделать ее. Надеюсь, преуспеешь в парном разряде. Мне пришлось смотреть без звука, так как не мог вынести шума от Азаренко. Это действительно необязательно и должно быть запрещено.

— Как жаль. Так хотел, чтобы Азаренко проиграла из-за этого странного звука, который она производит.

Ответ: — Я думал, у нее случился оргазм!

— Азаренко возвращается после родов. Пока ненамного солиднее, чем Уотсон. Вот поправит здоровье Аза, тогда и посмотрим, кто кого, господа.

— Если Азаренко сыграет с Шараповой, матч, наверное, будет слышен за милю. :/

Theguardian.com:

— Проиграть Азаренко совершенно не позорно. Уотсон может держать голову высоко поднятой.

— У Азаренко совсем недавно родился сын, она заслуживает комплимента!

— Поддерживаю Уотсон каждый раз, когда у нее большой матч. Думаю, ее главная проблема — отсутствие уверенности в себе. Она могла убрать Азаренко, но этого не случилось из-за отсутствия инстинкта убийцы. Да, Азаренко — мать, возвращающаяся на корт, но такими возможностями нужно пользоваться, не думая о снисхождении. Когда проходить Азаренко, если не сейчас?

— Вики когда-то была высокомерной мадам… Меня заводили ее выходки, но, как ни странно, похоже, она многое оставила в прошлом и обрела новый стиль. Она действительно проявила сочувствие к Хизер, когда они пожали руки.

Официальное сообщество "Уимблдона" на "Фэйсбуке":

— Невезучая Хизер Уотсон, это был не ее день. Жаль. Хотел, чтобы Азаренко заткнулась со своими выкриками. Она явно делает это, чтобы довести соперников!

Ответ: — Наблюдаю за Надалем и его оппонентом. Люблю Рафаэля, но он производит гораздо больше шума, нежели Вика. У мужчин этим грешат не меньше, чем у женщин, но никто об этом не упоминает и не жалуется. Попахивает двойными стандартами.

Ответ: — Мужские выкрики — вынужденный выдох после мощного выстрела. У Азаренко же есть плохая привычка кричать специально, и звучит это очень неестественно. Не двойные стандарты, а просто лишнее.

Ответ: — Думаю, и женские крики в подавляющем большинстве от напряжения. Даже у Азаренко и Шараповой. Просто женские голоса выше, поэтому и раздражает больше.

— Не могу смотреть на игроков, кричащих как Азаренко. Ненавижу…

Ответ: — Нет, она тебе ненавистна из-за качественной игры. Кончай завидовать.

Ответ: — Надаль мастер покричать — и ему запретим?

Ответ: — Если она (Азаренко. — Прим.) не единственная, зачем обрушиваться именно на нее? Маррей делает то же, Надаль, Халеп, Серена, Венус, Шарапова, Мугуруса, многие делают это, но вы метнули копье в Азаренко. Вы говорите, что она делает так, чтобы вывести из себя соперников, но, даже если это правда, обвиняйте не ее, а оппонентов в том, что не могут сосредоточиться на собственной игре. Азаренко ведь удалось сосредоточиться на своей игре, несмотря на толпу, поддерживавшую Хизер.