Максим Винярский: Чем больше нас - тем громче нас слышно! 9.07.2017, 21:08

Максим Винярский

Фото: «Радыё Свабода»

Важен каждый голос, поднятый в поддержку тех, кто за решеткой.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский поблагодарил всех участников минской акции 7 июля.

«Огромное спасибо всем, кто нашел возможность и смог поддержать акцию 7 июля. В свое время известный борец за права человека Мартин Лютер Кинг сказал: «В конце всего мы будем помнить не оскорбления наших врагов, а молчание наших друзей». Это действительно так.

Важен каждый голос, поднятый в поддержку тех, кто за решеткой. Чем больше нас - тем громче нас слышно, но ни один возглас в защиту и поддержку того или иного заключенного - никогда не будет напрасным. Жыве Беларусь!», - написал Максим Винярский на своей странице в «Фейсбуке».