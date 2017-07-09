закрыть
9 июля 2017, воскресенье, 23:18
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Максим Винярский: Чем больше нас - тем громче нас слышно!

  • 9.07.2017, 21:08
Максим Винярский
Фото: «Радыё Свабода»

Важен каждый голос, поднятый в поддержку тех, кто за решеткой.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский поблагодарил всех участников минской акции 7 июля.

«Огромное спасибо всем, кто нашел возможность и смог поддержать акцию 7 июля. В свое время известный борец за права человека Мартин Лютер Кинг сказал: «В конце всего мы будем помнить не оскорбления наших врагов, а молчание наших друзей». Это действительно так.

Важен каждый голос, поднятый в поддержку тех, кто за решеткой. Чем больше нас - тем громче нас слышно, но ни один возглас в защиту и поддержку того или иного заключенного - никогда не будет напрасным. Жыве Беларусь!», - написал Максим Винярский на своей странице в «Фейсбуке».


Мнение

Идеологически правильные штаны
Идеологически правильные штаны Ирина Халип
Плевки в вечность
Плевки в вечность Светлана Калинкина
Удел додонов
Удел додонов Виталий Портников
Гибель Орды
Гибель Орды Леонид Гозман


Интервью

Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны