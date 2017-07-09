Сотни тысяч протестующих вышли на акцию против Эрдогана в Стамбуле 1 9.07.2017, 21:17

Фото: EPA

Противники президента Турции протестуют против «чисток», связанных с провалом переворота в 2016 году.

Сотни тысяч людей вышли на митинг турецкой оппозиции в стамбульском районе Мальтепе. Главный лозунг демонстрантов - Adalet ("Справедливость"), сообщает vesty.co.il.

Эта акция стала продолжением "марша за справедливость", который начался 25 дней назад в знак протеста против судебного приговора, вынесенного депутату от Народно-республиканской партии (НРП) Энису Бербероглу. Он содержится в тюрьме в том же районе Мальтепе.

Фото: ЕРА

Бербероглу приговорен к 25 годам тюрьмы за разглашение подробностей дела об обыске грузовиков, принадлежащих Национальной разведывательной организации (MIT) и направлявшихся в Сирию. Бербероглу был арестован сразу же после вынесения судебного решения.

Инцидент с грузовиками произошел в провинции Адана в январе 2014 года. Газета Cumhuriyet опубликовала фотографии и видеоролики, сделанные, как утверждает издание, во время обыска грузовиков.

На фото- и видеоматериалах видны ящики с артиллерийскими снарядами, минами и другими боеприпасами. По версии турецких властей, грузовики везли "материально-техническую и гуманитарную помощь" сирийским туркменам. По делу о досмотре грузовиков были арестованы 17 турецких военных, а также бывший начальник жандармерии провинции Адана и четыре прокурора, в том числе бывший главный прокурор Аданы.

Противники президента Реджепа Тайипа Эрдогана квалифицируют суровый вердикт Энису Бербероглу как продолжение кампании политических "чисток", связанных с провалом военного переворота 15 июля 2016 года.

В ходе той кампании, ставшей ответом властей на неудавшийся путч, в Турции было уволено почти 200.000 государственных служащих и еще около 50.000 человек арестовано.

После этого Эрдоган устроил референдум о конституционных реформах, по итогам которого он добился расширения своих полномочий и практически гарантировал себе пожизненный статус.

Фото: ЕРА

В рамках акции протеста лидеры оппозиции во главе с лидером НРП Кемалем Кылычдароглу менее чем за месяц пешком прошли 425 километров от турецкой столицы - Анкары до крупнейшего города страны - Стамбула.

Последние 2 километра пути Кылычдароглу шел в одиночку через живой коридор своих сторонников, которые скандировали лозунги в защиту правосудия.

"Вместе с нами эти 425 километров шли жители всех городов Турции. Мы закончили марш, но наша борьба за справедливость продолжается.

Мы шли, требуя правосудия, которого нет. Мы шли за тех, кто незаслуженно пострадал – за арестованных журналистов и преподавателей университетов. Мы шли против режима власти одного человека, против террористических группировок "Исламское государство", FETO (организация оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена) и РПК (запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана)", — заявил Кылычдароглу, выступая на митинге.

Фото: ЕРА

Среди требовании к правительству – отмена режима ЧП, который действует в Турции после попытки переворота. Лидер оппозиции призвал судей защищать справедливость, а членов Конституционного суда – "не выполнять инструкции из президентского дворца".

В свою очередь, президент Эрдоган заявил, что марш НРП был организован в поддержку террористов.