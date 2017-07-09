В Гродно «Ауди» пролетела на встречную через ограждение и перевернулась 4 9.07.2017, 21:48

Фото: belta.by

Водитель чудом остался жив.

Серьезная авария произошла сегодня днем в Гродно на проспекте Клецкова. Легковой автомобиль «Ауди» пробил ограждение, перелетел через разделительную полосу и перевернулся. Часть ограждения при этом застряла в кузове авто, передает БелТА.

Водитель «Ауди» остался жив. Он сказал, что его подрезала другая машина, которая шла в попутном направлении.

ГАИ проводит проверку по факту этого происшествия.