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В Гродно «Ауди» пролетела на встречную через ограждение и перевернулась

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  • 9.07.2017, 21:48
Фото: belta.by

Водитель чудом остался жив.

Серьезная авария произошла сегодня днем в Гродно на проспекте Клецкова. Легковой автомобиль «Ауди» пробил ограждение, перелетел через разделительную полосу и перевернулся. Часть ограждения при этом застряла в кузове авто, передает БелТА.

Водитель «Ауди» остался жив. Он сказал, что его подрезала другая машина, которая шла в попутном направлении.

ГАИ проводит проверку по факту этого происшествия.


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