Ученые: Сахара может полностью «позеленеть» через сто лет 5 9.07.2017, 21:59

Глобальное потепление может вызывать действительно радикальные перестройки климата.

Окраины и засушливые регионы Сахары могут в ближайшие сто лет позеленеть и превратиться в саванну в результате резкого повышения уровня осадков, связанного с глобальным потеплением

Об этом заявляют климатологи в статье, опубликованной в журнале Earth System Dynamics, пишет ca-news.org.

"Глобальное потепление может вызывать действительно радикальные перестройки климата. В большинстве регионов мира оно вызывает засухи и снижает урожайность сельхозкультур, но в сухом Сахеле, на окраине Сахары, оно, наоборот, улучшит ситуацию с доступом к воде и сделает его пригодным для животноводства и сельского хозяйства", — рассказал Якоб Шеве (Jacob Schewe) из Института климатологических исследований в Потсдаме (Германия).

Пустыня Сахара не всегда была покрыта песками. В относительно недавнем прошлом — 10 тысяч лет и примерно 30-50 тысяч лет назад — она представляла собой гигантскую зеленую равнину, покрытую травянистыми растениями и кустарниками. Зеленая Сахара, как считают сегодня антропологи, помогла нашим предкам покинуть Африку и распространиться по всей Земле, сообщает РИА Новости.

За последние несколько миллионов лет, как рассказывает Шеве, Сахара несколько раз зеленела и превращалась опять в пустыню, меняя облик вместе с колебаниями климата Земли, порожденными как флуктуациями в уровне СО2 в атмосфере, так и различными геологическими процессами.

Сегодня климат меняется столь же быстро, как в те времена, когда Сахара превращалась в саванну или в пустыню, что заставило Шеве и его коллегу Андерса Леверманна (Anders Levermann) проверить, как будет выглядеть пустыня и ее южные окраины, так называемый Сахель, в ближайшие сто лет.

Для этого ученые создали 30 разных климатических моделей, учитывавших изменение круговорота течений в океане и ветров в атмосфере над Африкой при дальнейшем повышении среднегодовых температур.

Примерно треть моделей показывает, что Сахара будет получать на 40-300% больше осадков к 2100 году, причем повышение произойдет почти молниеносно, буквально за пять лет или меньше, после перехода климатической системы через определенный температурный порог. В результате территория Чада, Нигера, Мавритании, Мали и многих других пустынных стран Африки покроется саваннами или джунглями и будет получать столько же осадков, как страны тропической Африки.

Причиной изменений станет глобальное потепление, которое повлияет на характер движения муссонов у берегов Африки и сдвинет их в сторону Сахеля в частности и всей Сахары в целом. Кроме того, рост температуры спровоцирует более быстрое испарение вод Атлантики, что усилит муссоны и заставит их переносить больше влаги в сторону континента. Это, в свою очередь, повысит разницу в температурах между сушей и океаном и заставит ветра двигаться еще быстрее и переносить все больше воды на сушу.

Схожие сценарии развития событий сразу в нескольких моделях, как отмечают Шеве и Леверманн, говорят о том, что Сахара действительно может позеленеть уже в текущем столетии, если рост температур воздуха и вод Мирового океана не прекратится. Эти изменения, хотя и будут благоприятными, затронут жизнь свыше 100 миллионов людей, живущих в Сахеле и Сахаре, поэтому, как подчеркивают климатологи, власти стран этих регионов должны быть готовы к подобным резким переменам.

"Мы пока не знаем, какими точно будут последствия от этого события, это выходит далеко за пределы нашего исследования. С другой стороны, представьте себе зеленый Сахель и зеленую Сахару. Сам масштаб таких изменений поражает воображение, и этот регион Африки станет первой точкой на Земле, где подобные перемены произойдут совсем скоро", — заключает Леверманн.