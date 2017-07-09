Как парень из Шри-Ланки «белорусизировал» витебский костел 9.07.2017, 22:27

Помощник настоятеля католического костела Святого Духа в Витебске читает молитвы по-белорусски.

Казалось бы, ничего удивительного, но министрант - не совсем типичный белорус. 24-летний Крис Харрис - из Шри-Ланки, пишет «Белсат».

В Витебске парень учится на медика, а в свободное время помогает на службе в костеле.

«Почти каждый день я служу в костеле министрантом. И я подумал, что надо делать службы, как все люди. Поэтому я выучил все белорусские молитвы», - говорит Крис Харрис.

Ранее Крис в течение года изучал русский язык. Студент-медик считает, что нет никаких проблем выучить белорусский, когда начинаешь учить русский, потому что они - похожи. Настоятель костела, ксендз Андрей, замечает, что особых проблем с чтением молитв у студента нет, так как перед службой Крис перечитывает молитвы, постоянно практикуется.

«Читать - это всегда проще. В принципе, я считаю, что читать можно научить на любом языке. А чтобы понимать и разговаривать - для этого требуется время. Тем более, что они учат русский, между собой разговаривают по-английски, а белорусский язык - только здесь», - рассказывает настоятель костела Святого Духа Отец Андрей.

То, что белорусский язык звучит в Витебске преимущественно в костелах, говорит и сам Крис Харрис. Однако языковая проблема его не удивляет.

«Это - выбор для людей. На каком языке человек хочет говорить, на том и разговаривает», - добавляет Харрис.

А вот самим прихожанам белорусские молитвы от студента из далекой страны пришлись по вкусу.

«В принципе, я всю жизнь по-польски молилась, а сейчас по-белорусски. Мне нравится», - говорит прихожанка костела.

Помимо родного английского, студент-медик также владеет французским и итальянским языками и первоначально проводил службы в витебском костеле Святого Духа по-английски. Однако в итоге присоединился к белорусским службам, так как считает это местной традицией, которую следует уважать каждому иностранцу.