Восемь качеств кофе, о которых раньше и не догадывались 1.08.2017, 8:06

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Ученые открыли новые особенности влияния утреннего напитка на организм человека.

Кофе — самый популярный напиток в мире. Его вкус сочетается практически с любыми продуктами, аромат же способен выделиться из самой насыщенной запахами среды. Без чашки кофе с утра не просыпается почти ни один житель большого города.

И, тем не менее, напиток этот до конца не изучен. Существует масса исследований, доказывающих вред кофе и масса доверяющих подобным исследованиям людей. Но, на самом деле, потенциальное влияние этого ароматного напитка на здоровье удивительно велико. Как сообщает healthinfo, эксперты рассказали о нескольких интересных фактах о кофе, открытых наукой буквально на днях.

Кофе и печень

Ученые итальянского университета Марио Негри случайно выяснили, что кофе прекрасно действует на печень. Случайно — потому, что исследовали влияние этого напитка на желчный пузырь (выяснилось, что он снижает риск появления здесь камней), риск же развития цирроза печени снижается на целых 50%.

Кофе и биоритмы

Каждому современному человеку известно понятие джет-лага. Справиться с ним может, как ни странно, все тот же тонизирующий напиток. Кофе не только бодрит, но и способствует быстрой акклиматизации и нормализации биоритмов.

Кофе и слабоумие

Это исследование провели уже ученые из Швейцарии. Эксперимент ставился на людях старшего возраста, входящих в группу риска болезни Альцгеймера. В результате проведенных работ выяснилось, что три чашки кофе в день на целых 65% этот риск снижают.

Кофе и лишний вес

Кофеин повышает ваш метаболизм и, одновременно, снижает аппетит. К чему это ведет? Правильно, к здоровой и крепкой фигуре. Только не забывайте подкреплять кофейную диету тренировками, мода на чрезмерно худых парней прошла уже несколько лет назад.

Кофе и сердце

Одно из распространенных заблуждений — отрицательное влияние кофе на сердечно-сосудистую систему. На самом же деле, недавние исследования ученых из Беркли показали, что выпивающие ежедневно пять чашек кофе люди страдают от заболеваний сердца почти в три раза меньше тех, кто выбирает другие напитки.

Кофе и рак

В 70-х годах прошлого века некоторые исследования косвенно доказали влияние кофе на повышение угрозы раковых заболеваний. Повторные же эксперименты 2007 года это опровергли: кофе, напротив, снижает риск заболевания раком предстательной и молочной железы.

Кофе и диабет

Опубликованный в 2005 году материал японских ученых наглядно доказал положительное влияние кофе на риск заболеть диабетом. Была собрана огромная контрольная группа в 1 миллион участников — более, чем репрезентативное количество.

Кофе и потенция

Практически каждый год появляются противоречивые исследования относительно влияния кофе на мужскую потенцию. С одной стороны, кофе блокирует усвоение железа, которое отвечает за насыщение кислородом крови. С другой, кофейные зерна считаются сильным и действенным афродизиаком. Вывод простой: перед ночью любви кофе лучше пренебречь. А вот чашечка-другая в течение дня пойдет только на пользу.