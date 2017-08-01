«Пусть Лукашенко сделает скромнее свой автопарк» 8 1.08.2017, 8:25

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Диктатор в связи с кризисом мог бы пересесть и на Geely.

Журналист Анджей Почобут написал в «Фейсбуке» об инициативе властей пересадить белорусов на Geely:

«Пусть Лукашенко в связи с кризисом скромнее сделает свой президентский автопарк. Кое-что можно продать и пересесть на Geely, а что останется после продажи «президентского кое-что», то это на «скорые помощи» можно пустить.

Пусть больных спасают...

И уж если Лукашенко потеснится и станет более сдержанным, поверьте, никакой министр и председатель райисполкома себе не позволит за бюджетные деньги шикарное служебное авто купить. Известно ведь, как крутятся шестеренки отечественной системы власти».

Сколько всего автомобилей в автопарке белорусского правителя – неизвестно. Чаще всего кортеж диктатора передвигается на немецких «Мерседесах», пишет gazetaby.com.

В октябре 2012-го Лукашенко рассказал журналистам о «Майбахе», который, по его словам, подарил на день рождения «один российский человек».

Подаренный Лукашенко Майбах иногда видят в городе с президентскими номерами.

В апреле во время визита Александра Лукашенко в Барань засветился еще один дорогой автомобиль из его автопарка - Audi Q7 предпоследнего поколения.

Самые дорогие комплектации этого авто стоят около 120 тысяч евро.

Можете себе представить, сколько «скорых» можно купить, продав этот автомобиль!

Интересно, что для Копысской больницы в Оршанском районе, которой Александр Лукашенко недавно подарил авто, был выбран не импортный «фольксваген» и не «мерседес».