Марафон по отстранению Путина 2 1.08.2017, 8:41

Владимир Путин

Апогей власти кремлевского правителя уже закончился.

В настоящее время имеет место серьезный конфликт между Россией и Западом; "марафон" по смене правящего режима в РФ, начавшийся несколько лет назад, преодолел "существенную часть пути".

Такое мнение "Обозревателю" высказал российский финансист и блогер Слава Рабинович.

Отвечая на вопрос, значат ли последние заявления Вашингтона и Кремля, что между США и Россией назревает серьезный конфликт, финансист заявил: "Серьезный конфликт между США и путинской Россией не назревает – он возник три года назад".

В этом контексте финансист заметил, что такой конфликт не возник после нападения России на Грузию в 2008 году. Он убежден: "Если бы Путин был остановлен еще в 2008 году, то вряд ли что-то было бы с Украиной спустя 6 лет после этого".

Вместе с тем Рабинович убежден в том, что в плане "сдерживания и даже больше, чем сдерживания" агрессивной внешней политики России Запад начал "не забег на 100 метров, а марафон". "Я думаю, что западные страны, представленные, как минимум, Большой Семеркой, уже давно поняли, что Путин не только недоговороспособный, но и "нежелательный" субъект, который представляет из себя не что иное как военного преступника, международного террориста, маскирующегося под маской главы государства", - сказал финансист.

По его оценкам, странами, входящими в состав Большой Семерки (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада, Япония. – Ред.), "достаточно давно было принято решение о том, что желательна смена режима в России".

"Вне зависимости от того, кто представляет Большую Семерку с точки зрения глав государств, которые, как известно, на Западе регулярно меняются в соответствии с конституциями этих стран, тем не менее, не стометровка, но марафон начался давно. Сейчас в этом марафоне пройдена существенная часть пути", - уверен Рабинович.

"К сожалению, мы не можем предсказать, как и когда эта смена режима будет происходить, но понятное дело, что слишком большое количество сильных игроков в мире заинтересованы, чтобы смена режима произошла", - подытожил финансист.