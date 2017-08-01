«Брали деньги вперед, а потом закрылись» 1.08.2017, 9:19

В Минске два десятка молодоженов лишились предоплаты за банкет.

Одно из минских кафе приняло заказы на проведение свадеб и предоплату от 20 пар молодоженов, теперь заведение на стадии ликвидации, а люди пытаются вернуть свои деньги, сообщает телеканал ОНТ.

Кирилл и Ольга были в восторге от заведения: просторный зал, площадка для выездной регистрации и центр города. Составили меню на 50 гостей, внесли предоплату и не придали значения тому, что им не дали чек.

— Я спрашивал, а могут ли мне выдать чек? В ответ я услышал, что у них такое не предусмотрено, сумма все равно прописана в договоре. Это только потом мы узнали, что все деньги шли мимо кассы в карман директора, — рассказали молодые люди.

Кто-то вносил предоплату 500 рублей, а кто-то и 1000 рублей. Отдавали администратору Ирине, а она передавала директору. Авансы за банкет в «Скромном буржуа» брали не скромничая, а затем подали на ликвидацию, даже не предупредив молодоженов.

Выяснилось, что компания задолжала по-крупному не только своим клиентам, но и арендодателям — госпредприятию «Мінская спадчына».

— Договор аренды с компанией «Жуэль» был заключен в апреле 2016 года, в течение двух месяцев вопросов по оплате аренды не было, но с июня 2016 года платежи прекратились. В октябре мы подали заявление в суд на принудительное выселение из помещения, — пояснил заместитель директора предприятия «Мінская спадчына» Александр Кохан.

Без праздника остались более 20 пар. Некоторые узнали за неделю до свадьбы. Не исключено, что кто-то до сих пор не в курсе.

Руководство «Скромного буржуа» о своих проблемах вслух не говорит. Дозвониться директору и узнать, когда он собирается вернуть деньги своим клиентам, не получается. Где он сейчас находится, никто не знает. Последний раз на связь выходил несколько недель назад, ему звонила администратор Ирина, которая уверяет, что сама стала жертвой.

— Я хотела взять все свои бумаги, все свои записи, чтобы обзвонить гостей, но мне эту информацию никто не дал, — заявила бывший администратор кафе «Скромный буржуа» Ирина Сергеева.

Выселили должников только в конце июля. Имущество компании арестовано, но едва ли его продажа погасит долг за аренду в двести тысяч рублей. Вернуть свои деньги хотят и молодожены. При желании они могут обратиться в суд даже без чеков.

— Виновные лица будут привлечены к уголовной ответственности, если будет установлено, что они принимали деньги в качестве аванса, не намереваясь исполнить свои обязательства, — поясняет адвокат Александр Моисеенко.

С заявлениями в милицию уже обратилась половина пострадавших.

— Назначено лицо, ответственное за проведение ликвидации. Заявителям разъяснена возможность обращаться к нему для истребования переданных ранее денежных средств, — рассказала официальный представитель Центрального РУВД Минска Татьяна Обозная.

Директора уволили. Теперь все вопросы к ликвидатору.

— Этот день мы хотели провести в удовольствие. Сделать праздник для себя и родственников, поэтому мы никогда не думали, что есть люди, которые могут так поступить, — сетуют Павел Иванов и Татьяна Грузд.

Если имущество не получится вернуть, то его не получится и продать, чтобы рассчитаться с долгами. Банкротство — долгая процедура. И денег клиентам не видать еще как минимум несколько лет.