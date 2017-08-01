В белорусских банках заканчиваются доллары 4 1.08.2017, 9:51

12,939

Похоже, что банки перестают снабжать Нацбанк валютой.

Недавний аукцион по размещению долларовых облигаций Нацбанка принес две новости — плохую и хорошую.

Издание banki24.by объясняет, что случилось в конце месяца. 27 июля состоялся очередной аукцион НБРБ, в ходе которого он успешно разместил свои ценные бумаги.

По большому счету, цель аукциона осталась такой, как и прежде — рефинансирование ранее накопленных долгов. Срок погашения последних платежей по основному долгу прошел 20 июля.

Поэтому деньги от нового размещения могли быть использованы для восстановления объема ЗВР или для проведения других выплат в пользу кредиторов.

Из позитивных моментов на аукционе 27 июля можно отметить два. Во-первых, спрос банков на облигации опять превысил потребности регулятора.

Во-вторых, среднюю ставку, по которой участники купили ценные бумаги, удалось сбить до исторического минимума — 4,25% годовых.

Год назад, в июле-2016, облигации НБРБ в долларах размещались на 12 месяцев под 6,79% годовых.

Однако к бочке меда добавилась солидная ложка дегтя. Спрос на облигации, который предъявили участники, оказался самым низким с начала 2017 года.

Участники подали заявки в объеме 77 млн USD. Также минимальным было количество участников и их заявок: заявились 7 юрлиц с 14 предложениями. В итоге Нацбанк удовлетворил лишь 2 заявки от 2 юрлиц на фактическую сумму 50 млн USD.

Вроде бы НБРБ получил ровно столько, сколько и желал. 13 июля Нацбанк сообщил, что привлечет с рынка 50 млн USD. Только вот еще в апреле—мае участники аукционов гурьбой набрасывались на облигации суммами по 270 млн USD. Что это могло быть? К середине лета у банков исчерпались свободные ресурсы в валюте? Повлиял спад деловой активности перед началом осени? Или участники достигли предела и не желают покупать облигации со все более низкой доходностью?

В любом случае, Нацбанк уже заявил, что 10 августа хочет взять всего 25 млн USD. Интересно, что этот объем хорошо соотносится с остатком спроса, который НБРБ отсек 27 июля. С января регулятор выпускает исключительно дисконтные облигации. По этой причине отсеянные заявки как раз составили около 25 млн USD.

Впрочем, есть объяснение гораздо проще. Судя по графику выплат, в августе НБРБ не будет погашать основной долг по старым выпускам облигаций, а только проценты по ним. Вновь поднатужиться регулятору придется не ранее сентября. Тем не менее, общая картинка на облигационном фронте не выглядит совсем уж приятной. Может так статься, что именно в июле рынок нащупал тот минимум ставок, ниже которого участники аукционов ни за что не предложат властям свои кровные доллары.