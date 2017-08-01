Белорусы приготовили неожиданный «подарок» главе Верховного суда 18 1.08.2017, 10:18

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Валентин Сукало

Активисты призывают выйти на пикет в центре Минске в день 75-летия судьи и потребовать его отставки.

Заявку на проведение в центре Минска пикета подала активистка общественной инициативы против беззакония в судах и прокуратуре Валентина Коваленко.

Мероприятие должно состояться 16 августа, в день 75-летия главы Верховного суда Беларуси Валентина Сукало.

«Участники пикета намерены требовать его отставки, - рассказала «Радыё Рацыя» активистка из Бобруйска Валентина Коваленко: - Цель пикетирования – донести до общества информацию о ситуации, которая сложилась в судах Республики Беларусь под руководством председателя Верховного суда. Пикетирование запланировано в центре города. У нас будет плакат: «Председателя Верховного суда Республики Беларусь Валентина Сукало в отставку!».

«Мы решили провести подобное пикетирование, потому что наблюдаем в белорусских судах игнорирование всех норм закона», - говорит Валентина Коваленко. По ее словам, если гражданин пытается защищать свои права против чиновничества, то суды всегда занимают позицию чиновников. О законе там только говорят, а дела свидетельствуют, что поступают судьи против законов.