Под Пуховичами дачник устроил резню 8 1.08.2017, 10:23

7,607

А потом 64-летний мужчина покончил с собой.

Утром 31 июля в дачном товариществе «Флора» под Пуховичами 64-летний Леонид Юхневич вышел из дома с ножом. По неизвестной причине мужчина зарезал одну из соседок, серьезно травмировал другую. Еще одна женщина при помощи малолетнего внука смогла вырваться. Когда приехали омоновцы, Юхневич закрылся в своем доме и ударил себя ножом. Он умер в больнице.

Светлана Григорьевна — женщина, которая была ранена соседом, — рассказала nn.by подробности происшествия.

Леонида Юхневича она встретила вечером в воскресенье. Он поинтересовался, приедет ли на дачу муж Светланы. Та сказала, что якобы собирался. На том и разошлись.

«Около 8 утра в понедельник Лёня стучится в мое окно, говорит, открывай. Я удивилась, потому что у нас забор из сетки рабица. Все было закрыто, то есть, он скорее всего перелез через забор.

Я спрашиваю: Лeня, чего ты хочешь? А он ответил, что его жене очень плохо.

Жена на тот момент уже уехала, но я не знала. Я открыла — и началось, — рассказывает Светлана Григорьевна. — Он набросился на меня с кухонным ножом, кричал: «Вы хотите у меня дачу забрать!» Началась борьба. Я схватила нож за лезвие, располосовала руку».

Муж Светланы на тот момент еще не приехал. Но вместе с ней в доме был шестилетний внук.

«Я стала бежать из дому к калитке, чтобы Лeня не пошел в дом. Он еще ударил меня ножом в спину, я нож выбила, — говорит женщина. — Но он повалил меня на землю, схватил камень. Я держала его за руку — и тут внук выскочил с какой-то доской, истерически кричал: «Не трогай бабушку!»

Я испугалась, начала кричать сама: «Помогите! Убивают!». Крикнула внуку, чтобы скорее калитку открывал. Потом я — не помню как — ударила Леонида в грудь ногой, он отлетел. Тут уже подбежали люди, я открыла калитку, схватила внука, побежала с ним в дом, мы закрыли дверь. И внук говорит, что милиция приехала».

Юхневич, скорее всего был трезв, говорит женщина. Но с «абсолютно невменяемым взглядом».

По словам Светланы Григорьевны, Леонид смог сбежать в свой дом. Как — она не видела. Но он закрылся там, по его приехал ОМОН, утверждает женщина. Тем временем Леонид ударил себя в грудь ножом. Его отвезли туда же, куда и Светлану Григорьевну — в Марьиногорской больницу. Там мужчина скончался.

Позже Светлана Григорьевна узнала, что она не единственная жертва. Юхневич до того, как пойти к ней, уже убил 64-летнюю соседку и жестко ранил другую. В 72-летней женщины — три ножевых, затронуты желудок. Женщину прооперировали, сейчас она в реанимации.

В самой Светланы Григорьевны — 4 ножевых ранения. Поврежденные рука, грудь, спина. Ранено лицо — наверное, мужчина метил в шею, но попал в подбородок. Нож прошел насквозь, в рот.

И Леонид, и его жертвы — из Минска. Ранее они работали в Минском научно-исследовательском приборостроительном институте (это предприятие в системе Государственного военно-промышленного комитета), вместе получили наделы под дачи в садовом товариществе «Флора».

«Я знаю Леню давно, 37 лет… Он работал мастер участка. Пару лет назад Леонида уволили с работы. Ему все чудилось, что у него хотят дачу забрать, хотят квартиру забрать, а его на улицу выбросить… Кто? Неизвестно. Говорил, будто какие-то «чужие люди», — вспоминает Светлана Григорьевна.-

Года два назад у него было серьезная травма головы — его то ли сильно избили, то ли что-то подобное случилось. Он пришел на работу, стало плохо и потерял сознание. Месяца три Леонид лежал в реанимации».

Женщина говорит, что Юхневич всю жизнь пил. После случая с тем избиением мужчина вышел из больницы и жестоко запил. За это его и уволили. Он очень переживал по этому поводу.

«Не знаю, как там увольняли, но Леня говорил, что теперь его ни на какую работу не возьмут», — говорит Светлана Григорьевна.