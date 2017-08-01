14 фото, на которых совсем не то, что вы видите 1.08.2017, 10:33

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Иногда даже собственному зрению нельзя доверять.

Как, например, в случае с этими кадрами, которые были сделаны в самый подходящий момент.

AdMe.ru нашел забавные фото, на которые нужно взглянуть, а затем протереть глаза и взглянуть еще раз.

Вода настолько чистая, что придется взглянуть на картинку еще раз

Неожиданный сюрприз в кабинете стоматолога

Перспектива шутит: собака похожа на огромного монстра

Силуэт Дональда Трампа или тень главного персонажа Флинстоунов?

3 раза посмотрел, но все равно жутко

Более мирный вариант, если вы, конечно, не боитесь слизней

Тени для век могут преобразить. Или исказить

Присмотритесь внимательнее к прическе этой девушки

Просто забавная оптическая иллюзия в Париже

И как теперь это развидеть?

На первый взгляд это выглядит опасно, но на самом деле это модель железной дороги

Просто иллюзия из шестигранных гаек

Главное, чтобы никто не попытался туда нырнуть

Это зеркало, а не картина