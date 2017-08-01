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Как «Амкодор» поучаствовал в эпическом провале

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  • 1.08.2017, 10:57
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Короткое видео иллюстрирует, что в России по-прежнему проблемы с дорогами.

Все началось, когда автор ролика собрался на охоту. И, видимо, не на аллигаторов, как можно предположить по ландшафту, а на что-то более понятное, приземленное.

Эта история стала своего рода эталонным провалом: каждый, кто пытался прийти на помощь, сам оказывался в положении: «Эй, здесь есть еще кто-нибудь?» В аттракционе «Застряли все!» поучаствовал и наш «Амкодор», пишет «Салідарнасць».


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