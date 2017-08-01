КГБшник и здесь сам себя переиграл 6 Слава Рабинович, «Обозреватель»

1.08.2017, 10:50

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Слава Рабинович

Россияне могут глубоко вдохнуть и сказать: спасибо тебе, Путин!

Посмотрите на новый пакет санкций, который стал Законом – кто именно теперь должен сказать "спасибо" Путину за все его международные и военные преступления?

Его дружки, а также все те, кто, как минимум, набрал воды в рот, кормясь от путинской ОПГ в той или иной форме, и не делает ничего, чтобы преступники, с Путиным во главе, были квалифицированы как преступники.

Я просто возьму хороший ликбез Никиты Кулаченкова из Отдела расследований ФБК и откомментирую его по пунктам.

1. Президент США не сможет отменять санкции без согласования с Конгрессом

Перед тем, как предпринимать какие-либо действия по отмене или изменению уже наложенных на Россию санкций, Президент США обязан заранее уведомить соответствующие комитеты Конгресса и прислать им обстоятельное объяснение причин. Если комитеты Конгресса не согласны с изменениями, то там установлен период, в течение которого президент не имеет права ничего делать по этому вопросу, пока обе палаты не примут решения об одобрении или неодобрении.

Мой комментарий:

Вместо бесполезного чтения пространных рассуждений всяких "аналитегов", просто возьмите недавние показания моего бывшего босса Билла Браудера в Сенате и сами подумайте, какова вероятность соответствующих комитетов Конгресса США, а затем и обеих палат, что-либо изменить или отменить из этого пакета санкций, в течение существования путинского режима и его продолжающихся преступлений?

Если на языке оригинала смотреть и слушать не можете, то можно посмотреть и почитать почти то же самое на русском, в блоге Андрея Илларионова:

… но здесь есть одна проблема. К сожалению, в тексте Илларионова нет переводов комментариев и вопросов, задававшихся членами Комитета, а они представляют большой интерес, т.к. иллюстрируют, насколько сенаторы были поражены и даже шокированы свидетельствами Браудера. Если бы кто-нибудь смог установить русские титры на оригинале видео – это очень сильно помогло бы русскоязычной аудитории, не владеющей английским, увидеть эту драму в полном объеме, со всеми оттенками и в "реальном времени". Так что приоритет – оригиналу видео общей продолжительностью 1 час 44 минуты по первой ссылке выше.

2. Американским компаниям запрещено участвовать в любых нефтяных проектах совместно с российскими компаниями из санкционного списка.

Закон устанавливает запрет на поставки товаров, услуг и технологий, связанных с разведкой и добычей нефти на шельфах, в Арктике и глубоководной добычи. Такой запрет был и ранее, но теперь он распространяется не только на проекты на российском шельфе, но и на проекты в других странах, где участвуют компании из санкционного списка напрямую или косвенно с долей более 33%. Это означает, что мы теперь не сможем использовать западные технологии не только при добыче своей нефти на шельфе, но и участвовать в подобных совместных проектах в других странах и таким образом пытаться "скопировать" технологии или обучить персонал.

Мой комментарий:

Через 10 лет в России начнет заканчиваться легко добываемая нефть, и "бензоколонке" не на что станет жить. Через 15-20 лет ей придется импортировать (!!!) нефть для своих нужд. Интересно, на какие деньги? Кстати, а компании, которые считаются "частными", типа Лукойла, они как себя сейчас чувствуют? Что говорит Вагит Алекперов? Он не собирается, случайно, доставать табакерку из шкафа?

3. Чиновники, ворующие на приватизации

Новый закон предусматривает возможность (не обязанность) для Президента ввести санкции против любых лиц (включая юридические), которые участвуют или помогают осуществлять крупные сделки (более $10 млн) по приватизации российских активов, если эти сделки незаконно обогащают чиновников РФ, членов их семей или связанных лиц. Конкретные санкции определит президент, но для физлиц там будут привычные вещи типа блокировки активов и запрет въезда, а для юрлиц возможны запреты международных переводов в долларах, получения кредитов в американских банках, участия в размещениях акций, покупки активов в США, продажи своих акций американским инвесторам США. Топ-менеджеры таких организаций могут быть выдворены из США и получить персональные санкции.

На наш взгляд, это очень важный пункт, который может являться ответом на непрозрачную сделку по продаже пакета акций Роснефти в прошлом году. Вдруг там Сечин с Путиным отписали себе немного акций Роснефти на пенсию и структурировали сделку с учетом санкций и возможных попыток возврата активов после смены власти. Вероятно, что американцы догадываются, кто был реальным бенефициаром этой сделки, и хотят предупредить Катар, Glencore и итальянских участников Intesa, получивших медали, что в такие сделки лучше не лезть.

Мой комментарий:

Просто хоронит возможность практически всех IPO российских компаний на западных финансовых рынках. Над всеми повис домоклов меч санкций за участие в сделках "по приватизации российских активов, если эти сделки незаконно обогащают чиновников РФ, членов их семей или связанных лиц" – кто ж будет брать на себя такой риск, когда всем известно, что в России этот риск нельзя просчитать? Кстати, заметьте: в этой ситуации IPO Роснефти, например, было бы абсолютно невозможно. И Русала – тоже. ВТБ – тоже. Вся "бонанза" 2004-2007 гг. была бы невозможна. От слова "совсем".

4. Препятствия для российских экспортных трубопроводов

Новый закон предусматривает возможность (не обязанность) для Президента ввести санкции против любых лиц, участвующих в российских экспортных трубопроводных проектах на сумму более $1 млн разово или $5 млн в течение года. Под участием подразумевается не только строительство, но обслуживание и ремонт существующих трубопроводов.

Нужно отметить, что это первые санкции, которые потенциально имеют для США экономическую выгоду. США поставляют в Европу свой СПГ (сжиженный природный газ) и планируют увеличивать поставки, поэтому блокирование строительства новых российских трубопроводов и затруднения в обслуживании существующих является в том числе конкурентной борьбой.

Мой комментарий:

Точно согласно моим прогнозам 2014 года об ускоренном строительстве мощностей для транспортировки СПГ через океан, на обеих сторонах Атлантики – для выбивания из рук Путина им же выдуманного геополитического оружия, которое, на самом деле, является просто товаром на товарном рынке. Тупой гэбэшник и здесь сам себя переиграл. Ежу было понятно изначально…

5. Президент США теперь обязан ввести некоторые санкции, которые раньше были необязательными

Самый первый закон о санкциях от марта 2014 года предусматривал возможность введения санкций против лиц, замешанных в существующей коррупции в России или ответственных за нее. Теперь текст этого старого закона изменен таким образом, что президент ОБЯЗАН ввести санкции. Также добавляется обязанность президента вводить санкции против тех, кто помогает их обходить или действует по поручению лиц из санкционных списков. Подробнее про лиц, которым светит блокировка активов, написано в нашей самой первой публикации про санкции. Помнится, санкции были введены против какого-то неизвестного финна бизнес-партнера Тимченко, который помогал обходить санкции. Теперь таких "финнов" под санкциями может стать больше, а желающих помогать Тимченко или Ротенбергам еще меньше.

Более поздний закон о санкциях от декабря 2014 года предусматривал, что Президент мог ввести определенные санкции против любых лиц, которые инвестируют в российские нефтяные проекты, связанные с разведкой и добычей нефти на российском шельфе, в Арктике и глубоководной добычи. Сейчас этот закон скорректирован так, что Президент ОБЯЗАН ввести такие санкции. Как это уже доказано предыдущими санкциями, никто в мире (ни Китай, ни Вануату) не рискнет связываться с подобными проектами с участием России.

В том же законе от декабря 2014 года было написано, что Президент может ввести определенные санкции против любых финансовых институтов (в любых странах), которые участвуют в упомянутых выше нефтяных проектах или осуществляют транзакции в интересах лиц, чьи активы должны быть заблокированы. Сейчас этот закон скорректирован так, что Президент ОБЯЗАН ввести такие санкции.

Мой комментарий:

Давайте спросим Романа Абрамовича, Сергея Ролдугина, возможно… даже Илью Щербовича… Что они думают обо всем этом? Давайте спросим Deutsche Bank, UBS, банк Intesa Sanpaolo… Спросим Glencore и QIA. Спросим ExxonMobil и ConocoPhillips. Спросим Schlumberger и Halliburton. По-моему, ничего хорошего они не думают.

6. Отчеты от Конгресса об олигархах, запрете на вложения в суверенный долг РФ, коррупционных деньгах из РФ и СМИ

В новом законе есть раздел, обязывающий совместно Министра Финансов США, Директора Национальной Разведки и Госсекретаря подготовить специальные несекретные отчеты для Конгресса.

1. Отчет по олигархам и компаниям с государственным участием и/или контролем, содержащий следующую информацию.

• крупнейшие иностранные политические деятели и олигархи (не обязательно российские), близкие к власти в РФ, их состояния, близость к Путину и другим членам "правящей элиты", участие в коррупции, источники доходов и активы членов их семей и связи с иностранным бизнесом.

• российские компании с государственным участием, их роль в экономике РФ, руководство и бенефициарные собственники, связи с иностранным бизнесом.

• возможное воздействие перечисленных выше парагосударственных компаний и политических лиц на отрасли экономики США.

• возможные эффекты от введения дополнительных санкций (включая полную блокировку) против лиц, ущербы для экономики РФ и США.

2. Отчет по расширению санкций на суверенный долг и деривативы, в котором нужно оценить влияние введения санкций, запрещающих любые подобные займы на срок более 14 дней. Введение таких санкций будет означать фактический запрет для всех, кроме российских компаний, на покупку Российских ОФЗ.

3. Отчет по денежным средствам, полученным преступным путем и связанным с РФ.

• Информация о предпринятых США усилиях по идентификации, расследованию и прекращению незаконных финансовых потоков из РФ, которые влияют на финансовую систему США и главных союзников США.

• Работа с частным сектором по усилению контроля и предотвращению подобных финансовых потоков из РФ.

• Взаимодействие с главными союзниками по этому вопросу.

• Идентификация тех, кто обходит санкции и "слабые места" среди союзников США.

• Увеличение количества географических "зон риска", где возможны инвестиции в недвижимость с целью отмывания.

• Поддержка усилий по борьбе с незаконными финансовыми потоками в доступных юрисдикциях, включая разведывательную поддержку, судебное преследование, блокировку активов и т.д.

По требованию Конгресса, Президент должен также подготовить следующие отчеты:

1. Отчет о СМИ, контролируемых и финансируемых Правительством РФ, работающих на российскую и иностранную аудиторию.

2. Отчет о финансировании лицами из РФ (правительством, бизнесом или частными лицами) каких-либо политических партий, выборных кампаний, лоббирования и НКО.

Забавно, что все эти отчеты Конгресс мог запросить непублично, но они намеренно вставили все в закон, и это является своеобразным "последним предупреждением". Повторимся, что запрет на покупку российского суверенного долга — это сильная мера, влияние которой на экономику РФ будет быстро замечено.

Мой комментарий:

Индустрия по привлечению и управлению иностранным капиталом в России – уничтожена из-за токсичности всей России. Открытие простых иностранных банковских счетов для российских граждан и компаний – все более затруднительно (куда уж дальше?). Ведение международного бизнеса, особенно в США, для таких компаний, как Евраз-Холдинг, Серверсталь, Мечел, Русал и т.д. – становится еще более затруднительным (куда уж дальше?). Давайте спросим Абрамова, Фролова, Зюзина и так далее – что они скажут на это? Что Путин всех переиграл?

О рынке ОФЗ и о конце "carry-trade" я вообще молчу. Следите за рублем, за дефицитом бюджета и за тающими размерами ФНБ. Дальнейшая девальвация рубля увеличит количество бедных (по моей оценке сейчас – более 35 млн человек) до 50-70 млн человек – т.е. до 50% всего населения России. Банковская система, скорей всего, рухнет – и не только со всеми ее банками, но и вместе с АСВ.

7. Ужесточение старых санкций

Санкции, предусматривающие блокировку активов, теперь могут быть распространены на госкомпании в железнодорожной, металлургической и добывающей отраслях.

Устанавливается запрет на операции с займами (14 и более дней) и операции с размещением новых акций для определенных компаний. Ранее запрет ограничивал срок займов 30 днями. Под эти санкции подпадают ВЭБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, ВТБ, Сбербанк, Банк Москвы и другие.

Устанавливается запрет на операции с займами (60 и более дней) для определенных компаний. Ранее срок займов был ограничен 90 днями. Под эти санкции подпадают Роснефть, Новатэк, Транснефть, Газпромнефть и другие.

Мой комментарий:

К концу лета 2014 года Россия уже достигла высочайшего уровня финансовой токсичности, но оказалось, что нет предела совершенству. Эти меры окончательно вышибают Россию из международного финансового рынка – на все время существования путинского режима. После его краха останется пепелище, которое придется очень долго и тяжело разгребать.

8. Санкции за кибератаки, Сирию и нарушение прав человека

Закон также требует, чтобы президент ввел санкции против юридических и физических лиц, участвовавших в каких-либо кибератаках по поручению правительства РФ. Конкретные санкции определит президент, но для физлиц там будут привычные вещи типа блокировки активов и запрет въезда, а для юрлиц возможны запреты международных переводов в долларах, получения кредитов в американских банках, участия в размещениях акций, покупки активов в США, продажи своих акций американским инвесторам США. Топ-менеджеры таких организаций могут быть выдворены из США и получить персональные санкции.

Президент также теперь обязан ввести санкции против лиц, которые нарушают права человека на территориях, контролируемых РФ, а также против тех, кто осуществляет операции с такими лицами.

Новый закон обязывает президента ввести санкции против любых лиц, осуществляющих какие-либо значительные операции с лицами, действующими в интересах военного и разведывательного сектора Правительства РФ, ГРУ и ФСБ. Эти санкции фактически запрещают всякие поставки, кредиты, банковское обслуживание, международные банковские переводы и так далее вплоть до блокировки активов.

Президент обязан наложить санкции на лиц, которые помогают Сирии разрабатывать или приобретать химическое, биологическое или ядерное оружие, обычное оружие в больших количествах, ракеты, получать разведывательные данные. Санкции в отношении таких лиц — блокировка активов, отзыв виз и т.д.

Мой комментарий:

Привет Патрушеву, Бортникову, Нарышкину, Матвиенко, Володину, Суркову, Лаврову, главам МВД и ФСИН, Пригожину, Грефу, Костину, Рогозину и всей остальной гоп-компании. Виктор Бут не выйдет из американской тюрьмы раньше срока. Думаю, что кто-то из гоп-компании в нее тоже попадет.

9. Космос как исключение

Положения нового закона не распространяются на деятельность NASA и не могут препятствовать закупкам у РФ ракетных двигателей и других космических компонентов. ФСБ под санкциями, но если они вдруг начнут торговать ракетными двигателями, то двигатели у них покупать можно.

Мой комментарий.

10. Мнение Конгресса по вопросам, связанным с РФ

В последней части нового закона говорится о том, как Конгресс видит российское влияние. Например, Конгресс считает, что:

• Россия оказывает влияние в Европе и Евразии, предоставляя финансирование политическим партиям, группам гражданского общества, исследовательским центрам, которые подрывают доверие к демократическим институтам, продвигают ксенофобию и нелиберальные взгляды, а также препятствуют Европейскому единству.

• Правительство РФ уничтожило независимые СМИ в России, а финансируемые государством СМИ распространяют антизападную пропаганду в России и за ее пределами.

• Правительство РФ продолжает нарушать условия Будапештского меморандума и других международных соглашений путем незаконной аннексии Крыма, оккупации Южной Осетии и Абхазии и дестабилизации обстановки на востоке Украины.

• Правительство РФ не соблюдает условия Минских соглашений.

• Правительство РФ нарушает "Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности" и "Договор по открытому небу".

Для противодействия всему этому Конгресс подразумевает, что Президент США должен требовать от Правительства РФ выполнения упомянутых соглашений, вывода войск с территорий Грузии, Украины и Молдовы, передачи контроля за границами этих территорий соответствующим странам, а также прекратить всякие попытки снизить популярность правительств этих стран.

Конгресс считает, что США должны вести работу по укреплению единства в ЕС, усилению НАТО, помощи ЕС в противодействии российской агрессии. Также США должны взаимодействовать со странами Европы и Евразии в целях предотвращения использования этих стран для незаконных финансовых потоков чиновников РФ и лиц из ближнего круга Путина, которые обогатились с помощью коррупции. На эти и другие цели Конгресс США выделяет $250млн на 2018 и 2019 годы.

Заключительный раздел формулирует политику США в отношении поддержки Украины. Эта политика содержит, среди прочего, следующие утверждения: "никогда не признавать незаконную аннексию Крыма", противодействовать строительству "Северного Потока 2", помогать Украине и союзникам США в Европе снизить их зависимость от российских энергоресурсов.

Мой комментарий:

Читаем: Россия – страна-агрессор, failed state, неудавшееся государство, государство-пария, государство-мафия, и США, вместе со своими союзниками, будут ей противостоять всей своей мощью, пока преступный путинский режим не падет.

Слава Рабинович, «Обозреватель»