закрыть
1 августа 2017, вторник, 13:51
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Арина Соболенко вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Вашингтоне

1
  • 1.08.2017, 10:54
Арина Соболенко

В стартовом поединке белоруска переиграла посеянную на турнире под третьим номером американку Лорен Дэвис.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко успешно начала выступление на турнире Citi Open в Вашингтоне (призовой фонд — $ 226 тыс.), сообщает БелТА.

В стартовом поединке Соболенко, занимающая 121-е место в мировом рейтинге, переиграла посеянную на турнире под третьим номером 34-ю ракетку планеты американку Лорен Дэвис в двух сетах — 7:5, 6:3.

В матче за выход в четвертьфинал Арина Соболенко будет соперничать с победительницей встречи между немецкой теннисисткой Сабин Лисицки (190-й номер рейтинга WTA) и гречанкой Валентини Грамматикопулу (179).

На мужском турнире Generali Open в австрийском Кицбюэле (призовой фонд — 482 тыс. евро) белорусско-чилийский тандем Андрей Василевский / Ханс Подлипник-Кастильо вышел в ¼ финала, победив бразильско-итальянский дуэт Рожерио Дутра Силва / Паоло Лоренци — 6:3, 6:2.

Здесь сыграет и белорус Максим Мирный, партнером которого впервые будет австрийский теннисист Филипп Освальд. В стартовом матче они встретятся с австрийской парой Геральд Мельцер / Тристан-Самуэль Вайсборн.

Еще один белорус Александр Бурый и Николоз Басилашвили из Грузии сыграют в первом раунде с аргентинцем Орасио Сабальосом и чилийцем Джулио Перальто.


Мнение

Так кто «пятая колонна» в экономике?
Так кто «пятая колонна» в экономике? Леонид Злотников
Революция - это шанс на мир
Революция - это шанс на мир Игорь Эйдман
Выпейте димедролу, чиновники
Выпейте димедролу, чиновники Ирина Халип
Фраў А., а-у-у!
Фраў А., а-у-у! Сяргей Законнікаў


Интервью

Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»