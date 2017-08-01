Минчане борются за барановичский доходный дом 1.08.2017, 11:21

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Фото: Александр ЧЕРНЫЙ

Активисты добиваются, чтобы зданию был присвоен статус историко-культурной ценности.

Участники молодежного общественного объединения «Гісторыка» пытаются спасти от сноса в Барановичах здание, где размещался наркодиспансер. В настоящее время они добиваются, чтобы бывшему доходному дому был присвоен статус историко-культурной ценности, и ищут спонсоров для проведения экспертизы здания.

О том, что над зданием в Барановичах нависла угроза сноса, члены «Гісторыкі» прочитали в интернете, пишет intex-press.by.

– Нас зацепила эта история. А поскольку деятельность нашей организации направлена на сохранение исторического наследия Беларуси, мы решили приложить по возможности все усилия к тому, чтобы здание осталось стоять на своем месте, – рассказал Павел Иваницкий, председатель МОО «Гiсторыка».

С предложением придать зданию статус историческо-культурной ценности члены организации обращались в Министерство культуры РБ, Брестский облисполком, Барановичский горисполком. Они также связывались с директором компании «Санта Ритейл», которой сейчас принадлежит участок, где расположен бывший доходный дом.

– Директор компании сказал, что будет действовать исключительно в рамках закона: если здание будет запрещено сносить на законодательном уровне, оно останется, – рассказал Павел Иваницкий.

«Гісторыке» удалось на некоторое время приостановить работу над проектом демонтажа здания.

Получилось также добиться разработки проекта, по которому бывший доходный дом мог бы присоединиться к исторически охраняемому зданию пожарной части, расположенной через дорогу напротив. Однако на этом победы закончились.

МОО «Гісторыка» существует с 2000 года, занимается изучением и сохранением исторического наследия Беларуси в европейском контексте. Вместе с общественностью членам «Гісторыкі» удалось сохранить исторические кварталы Осмоловки в Минске, а также добиться выполнения законодательства в отношении бывшего лютеранского кладбища (останки перезахоронены, установлен памятный знак).

В конце июня в Брестском облисполкоме состоялось заседание областного совета по вопросам историко-культурного наследия, на котором рассматривалось досье на здание доходного дома в Барановичах. В материалах досье, собранных МОО «Гiсторыка», досконально представлена уникальность старого здания, а также обосновывается необходимость присвоения постройке статуса историко-культурной ценности.

– Совет достаточно благосклонно отнесся к инициативе придания зданию статуса историко-культурной ценности, однако для объективной оценки и принятия решения пришел к выводу: необходима экспертиза технического состояния строения, чтобы понять, насколько целесообразно его сохранять. И ещe непонятно,что обойдется дешевле: сносить или проводить реконструкцию, – рассказал Павел Иваницкий.

Стоимость такой экспертизы около 500 долларов в эквиваленте. Сейчас представители МОО «Гiсторыка» ищут организацию, которая провела бы экспертизу, а также спонсоров, которые могли бы ее оплатить.

– Хочется надеяться, что в Барановичах найдутся небезразличные к истории своего города люди, которые помогут сохранить бывший доходный дом, – отметила Татьяна Петрова, исполнительный директор МОО «Гiсторыка».

Здание бывшего наркологического диспансера собирались сносить несколько раз. В 2010 году его планировали убрать, а на расчищенной территории построить многофункциональный комплекс, включающий новое здание автовокзала с посадочной платформой на 13 автобусов, торговый центр с боулингом, диско-клубом и рестораном. Но этот проект так и не был воплощен в жизнь.

В 2013 году за счет сноса здания власти собирались расширить торговые площади рынка «Кірмаш Палескі» и сделать автостоянку. Но и на этот план не нашлось инвестора. В 2015 году улицу Тельмана стали расширять, а здание наркологии продали с аукциона компании «Санта Ритейл» с обязательным условием сноса за счет нового владельца.