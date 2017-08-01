Экономист: Рубль попал под давление 1.08.2017, 11:27

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Белорусская валюта очень скоро может «просесть» вслед за российской.

На пятничных торгах белорусский рубль укрепился сразу ко всем трем валютам корзины. Однако такая ситуация нехарактерна для белорусского рынка.

– У нас валюты обычно движутся разнонаправленно. Если же рубль растет или падает сразу ко всем трем валютам, это говорит о некоем дисбалансе между спросом и предложением на бирже. Но, скорее всего, это не станет тенденцией, – заявила в интервью myfin.by Жанна Кулакова, финансовый консультант компании TeleTrade.

На этой неделе эксперт ожидает роста курсов доллара и евро, а также снижения курса российского рубля. При этом стоимость корзины валют будет стабильной, или, возможно, немного вырастет.

На изменения курсов окажут влияние внешние факторы, связанные, в первую очередь, с российским валютным рынком.

В конце позапрошлой недели стало известно, что президент США Дональд Трамп намерен подписать законопроект, предусматривающий расширение санкций в адрес России. Его поддержали конгресс и сенат.

– Это пока еще проект закона, но, судя по всему, вопрос уже решен. И подписание этого документа может спровоцировать новый виток оттока иностранного капитала из российских активов. Причем этот процесс может растянуться на несколько месяцев. И все это время российский рубль будет оставаться под давлением, – отмечает Кулакова.

С позапрошлой недели, когда появились сообщения о новых санкциях, российский рубль к корзине Центробанка упал уже примерно на 3% при том, что цены на нефть выросли на 8%.

– Если бы нефть не подорожала, то мы бы увидели гораздо более существенное проседание российской валюты и, соответственно, рост евро и доллара на нашем рынке. Пока же эффект от этих санкций сглаживается нефтью и не столь заметен. Но на рынке нефти все достаточно нестабильно, он склонен к колебаниям, и в любой момент цены могут снова пойти вниз. Такой поворот ускорит падение российского рубля, и белорусский может просесть вслед за ним, – резюмирует эксперт.