Названы самые продаваемые авто в Европе 1 1.08.2017, 11:35

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Volkswagen Golf лидировал в рейтинге самых продаваемых автомобилей Европы.

Эксперты назвали самые популярные автомобили в Европе. Лидером рейтинга оказался Volkswagen Golf, которому отдали предпочтение около 237 тысяч водителей, сообщает korrespondent.net.

Вторую позицию отвоевал автомобиль Renault Clio, однако его показатели существенно отстают от лидера - только 184 тысячи водителей выбрали его. А замыкает тройку лидеров Volkswagen Golf с показателем 171 тысяча проданных машин.

ТОП-10 популярнейших авто в Европе выглядит так:

1. Volkswagen Golf 237 405 тысячи

2. Renault Clio 183 994

3. Volkswagen Polo 171 554

4. Ford Fiesta 156 424

5. Opel Corsa 138 703

6. Nissan Qashqai 136 239

7. Opel Astra 133 709

8. Peugeot 208 132 103

9. Volkswagen Tiguan 127 392

10. Skoda Octavia 120 020