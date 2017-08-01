1 августа 1520 года родился король Польский и великий князь Литовский Сигизмунд Август 1.08.2017, 11:55

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Его правление стало «золотым веком» ВКЛ.

Сигизмунд Август (1 августа 1520 - 7 июля 1572, Кнышин) - великий князь Литовский (1544-1572), король Польский (1548-1572). Сын Сигизмунда Старого и Боны Сфорца.

В 1522 сейм ВКЛ дал гарантию Сигизмунду Старому, что после его смерти Сигизмунд Август будет избран великим князем. В 1526 после смерти последних мазовецких князей Бона Сфорца пыталась передать Мазовецкое княжество Сигизмунду Августу, но оно было присоединено прямо к Польше. На сейме ВКЛ в октябре 1529 года Сигизмунд Август избран великим князем при жизни отца, а 18 декабря на польском сейме Сигизмунд Старый добился избрания сына польским королем. Коронован в Кракове 20 февраля 1530, но реальная власть в Польше и ВКЛ осталась у Сигизмунда Старого.

В 1543 году был организован брак Сигизмунда Августа с дочерью наследника Священной Римской империи Фердинанда - эрцгерцогиней Елизаветой.

В 1544 Сигизмунд Август начал реальное управление в ВКЛ, но Сигизмунд Старый сохранял права контроля над расходами великокняжеской казны.

В 1547 Сигизмунд Август женился на Барбаре Радзивилл. В результате этого брака братья Барбары Николай Радзивилл Рыжий и Николай Радзивилл Чёрный заняли господствующее положение в ВКЛ, и некоторое время Сигизмунд Август был под их влиянием. Сигизмунд Старый и Бона Сфорца были против этого брака, как и значительная часть польских магнатов.

После смерти отца (1548) Сигизмунд Август стал полновластным королем и великим князем. Заключил тайный договор о взаимной помощи с королем Чехии и Венгрии Фердинандом I Габсбургом. Этот союз был закреплен, когда после смерти Барбары Радзивилл (1551) Сигизмунд Август женился на эрцгерцогине Екатерине, сестре своей первой жены. Позже отказался от союза с Габсбургами.

Внешняя политика Сигизмунда Августа была направлена на сохранение мирных отношений с соседними государствами. Герцогство Пруссия оставалась вассалом Польши. Отношения с Швецией улучшились, когда в 1568 престол там занял Юхан III, шурин Сигизмунда Августа. Но отношения с Московским государством ухудшились, Иван IV начал Ливонскую войну (1558-1582), которая подтолкнула ВКЛ к заключению Люблинской унии (1569).

Внутренняя политика Сигизмунда Августа была направлена на улучшение положения и увеличение влияния средней шляхты. На сейме 1562-1563 гг. Король и великий князь поддержал реформу казны, судов и армии. Он также вернул себе земли, розданные магнатам с 1504 года. В результате реформ были увеличены доходы государственной казны. Содействовал проведению «волочной померы» в ВКЛ. Начал создание военно-морского флота Польши, создал Морскую комиссию. Во время его правления расширилось влияние Реформация в ВКЛ. Проводил политику толерантности в отношении всех конфессий. Виленским привилеем (1563) подтвердил равенство прав православного и католического боярства ВКЛ. Утвердил Статут Великого Княжества Литовского (1566). В последние годы своего правления под давлением католической церкви разрешил деятельность иезуитов в Польше (с 1564) и в ВКЛ (с 1569), что стало началом Контрреформации. Был меценатом, поддерживал художников, архитекторов, музыкантов, актеров. Его правление было периодом расцвета Возрождения в ВКЛ.

Умер не оставив наследников, на нем закончилась мужская ветвь династии Ягеллонов. В своем политическом завещании советовал шляхте придерживаться союза с Францией и выбрать на престол французского принца. Это было осуществлен на элекционном сейме (1573) - был избран Генрих Валуа.