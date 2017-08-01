Николай Черноус: Бери короткий текст на плакат – и выходи на Площадь 1.08.2017, 11:59

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Николай Черноус

Фото: «Радыё Свабода»

Другой манеры разговаривать с ними власти не понимают.

Власти проигнорировали предложения жителей Барановичей, которые были выработаны и утверждены участниками акции на Площади 26 февраля. Эти 12 предложений были направлены на улучшение ситуации в обществе и конкретно в Барановичах.

Например, полная отмена налога на «тунеядство», уменьшение количества чиновников в городе путем объединения функций районного и городского исполкомов, и так далее.

Общественный активист из Барановичей Николай Черноус (старший) прокомментировал действия властей в интервью «Радыё Рацыя»: «Еще 26 февраля была направлена резолюция в администрацию Лукашенко, а ответа нет по сей день. 12 вопросов, и все это - «болезненные» вопросы. 16 марта было направлено письмо в администрацию Лукашенко, когда я раскрыл факт пьянства в Барановичском райисполкоме, а ответа нет по сей день. Бери короткий текст на плакат и выходи на площадь, вот тогда оно будет читаться властями».

По словам Николая Черноуса, публичный вариант замечаний и предложений обычно заканчивается судом над тем, кто жалуется. Последнее постановление Совмина № 555 - новые правила при рассмотрении жалоб – укрепило «кастовое различие» между людьми и чиновниками.