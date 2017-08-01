В Украине откроют мемориальный комплекс бобруйскому раввину 1.08.2017, 12:05

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Рабби Гилель 20 лет был главой еврейского суда в Бобруйске.

Рабби Гилель родился в 1795 году. Изначально он проживал в Паричах. А затем более чем на 20 лет переселился в Бобруйск, являясь здесь раввином и возглавляя еврейский религиозный суд. При этом Рабби Гилель ежегодно посещал еврейские земледельческие колонии Херсонской губернии, пишет babruysk.by.

В 1818 году Рабби Гилель собирал деньги для выкупа пленных евреев, а также поставлял солдатам-евреям кошерную пищу. Им также написаны десятки философско-религиозных произведений.

Умер Рабби Гилель в 1864 году в Херсоне.

Торжественное открытие мемориального комплекса состоится в Херсоне третьего августа, в 17.00, по адресу: проспект Ушакова, 48. Организаторы мероприятия – главный раввин города и Херсонской области Йосеф-Ицхак Вольф и местная еврейская община.

Местные евреи считает, что в населенном пункте, где есть могила праведника рабби Гилеля, охраняется Всевышним, и поэтому он никогда не допустит, чтобы в этом месте случались войны и катаклизмы.

Но, судя по всему, религиозный деятель в Бобруйске позабыт, а вот в Украине его помнят и чтят…