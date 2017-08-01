В Польше отмечают 73-ю годовщину начала Варшавского восстания 1.08.2017, 12:10

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Фото: wikipedia.org/Filip Bramorski

Торжественные мероприятия начнутся с возложения цветов у памятной доски в честь подписания приказа о начале Варшавского восстания.

Варшава отдает дань уважения участникам восстания 1944 года. Торжественные мероприятия, посвященные 73 годовщине Варшавского восстания, начнутся сегодня, 1 августа, с возложения цветов у памятной доски в честь подписания полковником Антони Хрусьцелем, командующим Варшавского округа Армии краевой приказа о начале восстания.

Затем памятные мероприятия переместятся на Мокотув, в парк имени генерала Густава Орлич-Дрешера. Там находится памятник «Борющийся Мокотув 1944», где ежегодно власти города, жители района, харцеры и волонтеры отдают дань памяти повстанцам, которые боролись и погибли в районе Мокотув, передает «Радио Польша».

В полдень состоится торжественная смена почетного караула у Могилы Неизвестного солдата и возложение венков. Затем запланированные мероприятия пройдут у памятника Польского подпольного государства и Армии краевой на улице Вейской.

Кульминация торжественных мероприятий в столице наступит в 17:00 – в час начала Варшавского восстания – у памятника Gloria Victis на военном кладбище Повонзки. В столице Польши в так называемый час «W» зазвучат сирены.

Вечером торжественные мероприятия начнутся молитвой возле памятника «Павшие-Непобежденные» на Кладбище повстанцев Варшавы в районе Воля. Затем на площади Пилсудского состоится совместное пение повстанческих песен.

Памятные мероприятия завершатся на холме Варшавского восстания. Традиционно в этом месте происходит зажигание Очага памяти, который будет гореть в течение 63 дней, ровно столько, сколько продолжалось Варшавское восстание.

Варшавское восстание стало самой масштабной вооруженной операцией подпольных военных формирований Польши против Третьего Рейха с целью освобождения Варшавы. Восстание совпало с приближением частей Красной армии к восточной окраине города и отступлением немецких войск. Во время боев с немцами погибло около 18 тыс. повстанцев, а также примерно 140 тыс. мирных жителей города, в том числе много женщин и детей.