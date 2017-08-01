Олег Волчек: Протесты «тунеядцев» могут вернуться 2 1.08.2017, 12:24

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Стихийные протесты будут иметь непредсказуемые для режима последствия.

1 августа в Минском городском суде рассматривается жалоба руководителя правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олега Волчека и жалоба его адвоката Александра Галиева на решение суда Фрунзенского района Минска.

21 марта суд Фрунзенского района Минска осудил руководителя правозащитного центра «Правовая помощь населению» (зарегистрирован в Украине) Олега Волчека к 13 суткам ареста. Правозащитника судили за участие в «Марше рассерженных белорусов», который прошел в Минске 17 февраля. Минский горсуд отменил решение Фрунзенского суда Минска, и отправил дело на дополнительное расследование.

Во второй раз Фрунзенский суд подтвердил первоначальное решение – 13 суток ареста.

В третий раз суд заочно оштрафовал на 585 рублей – Олега Волчека забрала скорая помощь с гипертоническим кризом.

О том, с чего начинались протесты «нетунеядцев» и чего ждать осенью, «Беларуская праўда» побеседовала с Олегом Волчеком.

– Правозащитный центр «Правовая помощь населению» с весны 2015 года начал проводить мониторинг законодательства в связи с изданием декрета №3. Мы выяснили, что декрет о тунеядстве – белорусское ноу-хау. Проанализировав национальное и международное законодательство на соответствие данного декрета Конституции, международным договорам, которые Беларусь ратифицировала, осенью 2015 года подготовили правовую экспертизу по декрету №3, где указали, что нормы, заложенные в этом нормативном акте, вводят новый вид принудительного труда в стране. В Конституции четко определено, что в стране нет принудительного труда, а декрет обязывает гражданина работать: если он не работает более полугода, то обязан государству заплатить налоговый сбор.

– В ноябре 2015 года правозащитный центр вместе с Белорусской социал-демократической партией «Грамада» презентовали свой доклад по этому декрету. Почему только вдвоем?

– Знаете, меня также удивило, что до того не появилось правовой экспертизы по такому болезненному вопросу, который затрагивал интересы более полумиллиона граждан. Не велось активной информационной кампании и среди правозащитников. Мы понимали, что осенью 2016 года в стране могут начаться массовые волнения людей. Уже тогда к нам поступала информация из регионов, что люди не собираются платить данный налог. Поэтому мы с БСДП «Грамада» стали рассылать нашу правовую экспертизу в государственные органы, дипломатам, международным организациям.

– Как доносили информацию людям?

– Очень просто. Сегодня социальные сети – одна из эффективнейших альтернативных площадок, где люди могут получать объективную информацию от экспертов. В небольшом видеоролике я проанализировал не только правовую сторону декрета, но высказал свои предположения о том, к каким последствиям может привести его реализация. Никогда бы не подумал, что через полгода этот ролик просмотрят около 400 тысяч человек. Мой коллега Леонид Дубоносов разместил у себя этот ролик, который только на его странице просмотрело 117 тысяч человек. Мы анализировали эту информацию, читали форум, отслеживали настроения людей. И в декабре 2016 года пришли к выводу, что надо обратиться в администрацию Лукашенко и к премьер-министру страны о введении моратория на данный декрет. Мы хотели предупредить власть об опасности, что зимою могут начаться массовые и неподконтрольные ни гражданскому обществу, ни власти протесты.

– Что значит неподконтрольные? Неужели в стране мог возникнуть Майдан?

– Власть очень много «уделяет» внимания демократической оппозиции, которая оказалась непричастна к акциям протеста. Люди через социальные сети стали искать единомышленников, самоорганизовываться и обсуждать различные варианты протестов. Стихийные протесты могли иметь непредсказуемые последствия.

Мы решили вести правовую консультацию с гражданами каждый день. Но сил было мало, поэтому в январе договорились с независимым профсоюзом РЭП вести единую информационную, правовую кампанию. С руководителем РЭП Геннадием Федыничем мы направили нашу правовую экспертизу в Международную организацию труда. Также ее получил и спецдокладчик ООН по Беларуси Миклош Харашти. Мы стучались во все двери с единственной целью – отменить декрет.

– В феврале-марте появились новые лидеры, способные взять на себя ответственность во время подготовки акций протеста. Зимой-весной 2017 года народ проявил мужество, достоинство и даже воинственность, что и вынудило власть временно приостановить декрет.

– Если бы власть не приостановила декрет, то в марте и апреле суды были бы завалены административными делами. А их было бы около 300 тысяч. Представляете, сколько надо было людей представить на арест? Ведь многие «тунеядцы» не собирались платить налог.

Приближается осень, власть снова начинает рассылать извещения на уплату налогового сбора. Протест не исчез, люди поняли, что у них есть права, а солидарными акциями они могут влиять на политику в стране. Чиновники уменьшили число граждан, которые должны платить налог. Однако проблему это не решит: за полгода произошло серьезное сокращение рабочих мест, работы нет, цены на продукты питания растут, а где брать деньги народу на налог, если нет доходов? Так что сегодня надо вводить мораторий на данный декрет. Ведь акции протеста могут вернуться.

– Вы помните своего первого клиента и последнего по данному декрету?

– Конечно. Первым, кто попросил помощи по декрету, стал мой однофамилец Леонид Волчек из Глуска. Молодец, оказался очень активным в написании жалоб. Боролся до конца. Даже не было упаднического настроения, когда казалось, что стена непробиваемая. А последний наш клиент – Татьяна Нестерова из Дятлово, которой помогли вернуть поспешно уплаченный налог. Женщина оказалась в сложной жизненной ситуации, но когда власть наседает на людей, говорит о репрессиях, то не у каждого есть силы, знания, знакомые юристы, которые помогали им решать сложные правовые вопросы.

Мы вели большую переписку с гражданами со всей страны, поверьте, что практически каждого мы помним, так как приходилось контактировать десятки раз.

– Вернемся к вашему суду. Чего ждете?

– Сегодня будет постановлена точка в моем процессе – оставят штраф или прекратят дело. На новое рассмотрение нет смысла направлять, так как на последнем (третьем суде) было очевидно не только белорусским правозащитникам, но и представителям Европейского союза и спецдокладчику ООН Миклошу Харашти, что сотрудники милиции не являлись реальными свидетелями, поскольку даже не сумели описать даже мою внешность.

– Если будет оставлено решение в силе, то придется вам заплатить немаленький штраф?

– Это ударит по нашему семейному бюджету. Но для меня главное, что наша деятельность принесла пользу тысячам людям. Человек должен помогать другому человеку.