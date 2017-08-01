Синоптики: Завтра будет до +36 градусов
- 1.08.2017, 12:26
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Грозы и шквалистый ветер ожидаются в Беларуси 2 августа.
В среду прогнозируется переменная облачность. Ночью и утром по северу, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, грозы.
При грозах местами возможно шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, днем в отдельных районах - до 24 м/с. В дневные часы в отдельных районах ожидаются ливни, град.
Температура воздуха ночью составит 15-21 градус выше нуля, в западных районах воздух прогреется до плюс 23, днем будет 29-34 градуса тепла, в отдельных районах по югу - плюс 35-36, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.