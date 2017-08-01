Космические планы и земные провалы Лукашенко в 10 картинках 14 1.08.2017, 12:34

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Карикатура: Сергей Елкин

Прежде чем сигать в космос, попробовал бы хотя бы что-то из обещанного сделать на поверхности земли.

Власти не теряют надежду сделать Беларусь космической державой. «Очередным серьезным шагом может быть наш космонавт в космосе», — заявил председатель «совета республики» Михаил Мясникович.

Амбициозные космические планы властей заставили нас повнимательнее присмотреться к планам земным. Похоже, прежде чем сигать в космос, неплохо было бы кое-что из запланированного сделать на поверхности земли.

«Салідарнасць» вспомнила, что обещали белорусам власти и чего в итоге добились.

1. Госдолг

Оказывается, и на земле может быть что-то космическое. Например, скорости, с которыми растет наш госдолг.

2. С/х

Номенклатурные любимцы из АПК на протяжении 2011-2015 гг. из бюджета получали ежегодно $ 1,66 млрд. Похоже, запускать космонавтов значительно дешевле, чем запускать колхозы.

3. Экспорт

Может, на Марсе возьмут парочку наших тракторов?

4. Продовольствие

И картошку!

5. Зарплата

Даже сами власти пересмотрели свое космическое обещание. Правда, и нынешние ориентиры пока недосягаемы.

6. Труд

Способ выполнить свое обещание власти избрали настолько удивительный, что сами потом долго кусали локти, думая, как отменить налог на тунеядство. Вселенная с грустью взирала на этот приступ социально-ориентированной заботы.

7. Дети

Черные дыры в космосе часто засасывают чьи-то квартиры, превращая в коттеджи для чиновников.

8. Очереди

Похоже, освоить новые цивилизации проще, чем сделать нашу медицину цивилизованной.

9. Строительство

Интересно, а космический корабль для будущего белорусского космонавта будем строить с такой же скоростью?

10. Космос

Как видим, с постановкой космических планов у наших властей выходит намного лучше, чем с их реализацией. Не исключено, что и в освоении космоса ожидания могут не совпасть с реальностью.