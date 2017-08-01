Пять дешевых способов сделать в квартире прохладнее 1 1.08.2017, 12:58

Жаркие августовские дни располагают к изобретательности.

Лето выдалось холодным. Но жаркие августовские дни из летней программы, как ни странно, в этом году небесная канцелярия не вычеркнула. И мы напоминаем о традиционных и нетрадиционных способах охлаждения жилья для тех, кто не поставил кондиционер, пишет tut.by.

1. «Отрубить» источники нагрева

Солнце нагревает стены дома и комнаты через окна. Со стенами сделать ничего не получится, а вот окна можно закрыть. Идеальный вариант — светоотражающие роллеты и специальная светоотражающая пленка. Экономный вариант — пищевая фольга, закрепленная на скотч — на окна, в которые попадает слишком много солнца. Можно «упаковать» верхние две трети окна — чтобы свет все-такие поступал в помещение.

Проветривать квартиру имеет смысл вечером и ночью. Если в квартире днем никого нет, лучше оставлять окна закрытыми.

Стоит перекрыть горячую воду в полотенцесушителе — если в ванной не слишком влажно.

2. Улучшить вентилятор

Тут ничего нового — мощнее его делают бутылки со льдом. Рядом или прямо на нем.

3. Вода, везде вода

Дедовский способ — развесить по квартире мокрые простыни — это тоже поможет охладить помещение. Правда, ненадолго. Придется простыни регулярно смачивать ледяной водой. Можно намочить шторы. Влажная уборка, сделанная с использованием ледяной воды, тоже снижает температуру. Но, увы, не столь значительно, чтобы справиться с температурой «за тридцать».

4. Купить охладитель

Его принцип — тот же, что у вентилятора с бутылками холодной воды, только мощность охлаждения повыше. Выглядит как напольный конвектор.

Он экологичен и непривередлив. Но минусы тоже очевидные: его нужно где-то хранить 350 дней в году, да и стоит он от 240 рублей.

5. Сделать охладитель самому

На Youtube.com есть отличный ролик, как из подручных средств и недорогого вентилятора для вытяжки сделать охладитель. Вытяжной вентилятор можно купить в Беларуси за 25−35 рублей. Большая бутылка из-под воды есть практически в каждом доме. Скотч и проволока — тоже.