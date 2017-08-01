Пять дешевых способов сделать в квартире прохладнее

Пять дешевых способов сделать в квартире прохладнее1
- 1.08.2017, 12:58
Жаркие августовские дни располагают к изобретательности.
Лето выдалось холодным. Но жаркие августовские дни из летней программы, как ни странно, в этом году небесная канцелярия не вычеркнула. И мы напоминаем о традиционных и нетрадиционных способах охлаждения жилья для тех, кто не поставил кондиционер, пишет tut.by.
1. «Отрубить» источники нагрева
Солнце нагревает стены дома и комнаты через окна. Со стенами сделать ничего не получится, а вот окна можно закрыть. Идеальный вариант — светоотражающие роллеты и специальная светоотражающая пленка. Экономный вариант — пищевая фольга, закрепленная на скотч — на окна, в которые попадает слишком много солнца. Можно «упаковать» верхние две трети окна — чтобы свет все-такие поступал в помещение.
Проветривать квартиру имеет смысл вечером и ночью. Если в квартире днем никого нет, лучше оставлять окна закрытыми.
Стоит перекрыть горячую воду в полотенцесушителе — если в ванной не слишком влажно.
2. Улучшить вентилятор
Тут ничего нового — мощнее его делают бутылки со льдом. Рядом или прямо на нем.
3. Вода, везде вода
Дедовский способ — развесить по квартире мокрые простыни — это тоже поможет охладить помещение. Правда, ненадолго. Придется простыни регулярно смачивать ледяной водой. Можно намочить шторы. Влажная уборка, сделанная с использованием ледяной воды, тоже снижает температуру. Но, увы, не столь значительно, чтобы справиться с температурой «за тридцать».
4. Купить охладитель
Его принцип — тот же, что у вентилятора с бутылками холодной воды, только мощность охлаждения повыше. Выглядит как напольный конвектор.
Он экологичен и непривередлив. Но минусы тоже очевидные: его нужно где-то хранить 350 дней в году, да и стоит он от 240 рублей.
5. Сделать охладитель самому
На Youtube.com есть отличный ролик, как из подручных средств и недорогого вентилятора для вытяжки сделать охладитель. Вытяжной вентилятор можно купить в Беларуси за 25−35 рублей. Большая бутылка из-под воды есть практически в каждом доме. Скотч и проволока — тоже.