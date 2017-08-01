Как работает еще одна «зарплатная ловушка» для белорусов 1 1.08.2017, 13:14

Почему пожилые работники теряют в зарплате.

Пожилых сотрудников работодатели привычно воспринимают как менее продуктивных, креативных и гибких. Это приводит к разным формам дискриминации по возрасту на рынке труда: от резервирования за молодыми отдельных вакансий до ограничения продвижения старших коллег по служебной лестнице, доступа к обучению.

На основе данных Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ) НИУ ВШЭ за 2004-2015 годы исследователи изучили одно из проявлений эйджизма – дискриминацию в заработной плате, пишет «Завтра твоей страны».

В развитых странах пик заработков приходится в основном на 45-59 лет. В России ситуация иная: максимальную зарплату получают в 25-44 года, у работников после 45 лет она в среднем ниже.

Заработки людей старшего возраста отличаются от заработков молодых по многим причинам – из-за различий в образовании, производственном стаже, состоянии здоровья, особенностей сферы занятости. Используемые в исследовании методы позволили выделить вклад в итоговые различия именно возрастной дискриминации.

Оказалось, что в целом оплата труда с возрастом существеннее сокращается у мужчин, чем у женщин. При этом из-за дискриминации мужчины уже в 45-55 лет зарабатывают на 15% меньше, чем представители более молодой группы (35-44 года). Женщин дискриминация настигает только с 55 лет и сокращает их заработки по сравнению с молодыми коллегами на 16%. В более старших возрастных группах по той же причине мужчины получают еще на 22% меньше (55-64 года), а женщины – на 20% (65-74 года). Для сравнения в США аналогичные потери составляют 2,5%.

Стереотипы побеждают

Дискриминация подпитывается традиционными представлениями о пожилых. Однако установлено, например, что продуктивность сотрудников, выполняющих одинаковую работу, не связана с их возрастом. Молодые даже чаще отсутствуют на рабочих местах, нарушают технику безопасности, допускают аварии, увольняются по собственному желанию.

Опровергается и мнение о том, что человек «в годах» плох здоровьем и не способен к обучению.

«Пожилые работники сегодня более образованны и отличаются лучшим здоровьем, чем пожилые люди 20 лет назад», – замечают авторы исследования.

Доля тех, кто оценивает свое физическое состояние как плохое или очень плохое, сократилась с 42% (1994 г.) до 30% (2012 г.), количество не имеющих среднего образования уменьшилось вдвое, а получивших среднее, среднее специальное или высшее практически в два раза выросло.

Однако спокойной трудовой жизни у представителей «третьего возраста» по-прежнему нет. Результаты исследования показали, что за 1995-2013 годы занятость пенсионеров возросла только в госсекторе, на предприятиях со сравнительно низкими зарплатами (в сфере образования, здравоохранения, науки, ВПК).

Работать в частных фирмах удается немногим. Но и они не защищены от урезания зарплаты «по старости».

В Беларуси, как и в России, отмечается тенденция роста доли пожилых людей в общей численности населения. Согласно демографическим прогнозам, она будет увеличиваться, а к 2020 году удельный вес пожилых людей достигнет 27%.

Работающих пенсионеров тоже становится больше. Почти 643 тысячи белорусов, которые получают трудовые пенсии, продолжают работать. В статистике не учитываются белорусы, которые получают социальные пенсии, а также военные.

В Минтруда и соцзащиты отмечают, что на пенсии продолжает работать каждый четвертый белорус.

Все это говорит о том, что компаниям в ближайшее десятилетие предстоит столкнуться с ростом числа пожилых сотрудников, дискриминация которых способна обернуться дефицитом рабсилы.

Избежать дефицита, значит, удержать таких работников – создать для них особые условия труда и одновременно адаптировать к современным требованиям. По мнению исследователей, добиться этого можно с помощью: обучения и повышения квалификации; снижения нагрузки и стрессов (например, перевод на работу, требующую меньших усилий или ответственности); создания «межпоколенческих» команд с привлечением пожилых в качестве тренеров, наставников молодежи; предоставления гибких рабочих графиков (снижение заработка в таком случае дискриминацией не является, поскольку компенсируется свободным временем).