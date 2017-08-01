У Трампа есть четыре варианта по России 3 1.08.2017, 13:53

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Фото: Reuters

«Мина» под Путина заложена уже в самом принципе формирования нового санкционного пакета.

Обе палаты Конгресса США поддержали законопроект о санкциях против России, теперь документ находится на столе президент США Дональда Трампа. Подписание этого закона вызовет бурю негодования со стороны России и ухудшит отношения между странами. О том, какие другие варианты действий есть у американского президента, "Апострофу" рассказал Reputation Management expert Борис Тизенгаузен.

Вообще следует обратить внимание на то, что Россия в новом санкционном пакете подана вместе с Ираном и Северной Кореей. То есть фактически Россию признали частью так называемой "оси зла". Это понятие еще Буш-младший ввел. Тогда в "ось зла" входили Иран и Северная Корея (те, кто и сейчас входят) и Ирак Саддама Хусейна. Собственно, после падения режима Хусейна это место заняла Россия – в пакетном варианте рассмотрение санкций против России практически единогласно прошло Конгресс. Если бы страны подавались отдельно – отдельно по Ирану за ядерную программу, отдельно по Северной Корее за испытание ракет и отдельно по России, то, возможно, у России был бы какой-то люфт. Но вот в пакетной подаче шансов у России не было. Действительно, это один из самых больших за последнее время санкционных пакетов, туда вошел ряд санкций, принятых еще в каденцию Барака Обамы. Данный пакет наказывает Россию не только за вооруженное вмешательство на Юго-Востоке Украины, но и за поставки оружия в Сирию, и за вмешательство в предвыборный процесс в Соединенных Штатах.

Наибольший удар этот пакет наносит по российскому энергетическому сектору и по проекту "Северный поток-2". Это тот самый трубопровод, который призван гнать газ в обход Украины. В данном случае интересы Украины и США совпали. Если Россия построит "Северный поток-2", Украина теряет фактически 2 миллиарда долларов за транзит российского газа. Европа сильно возмутилась по поводу нового санкционного списка. Особенно Германия, потому что часть немецких компаний участвуют в проекте "Северный поток-2" – стоимость контракта порядка 5 миллиардов долларов.

Новый пакет предусматривает наказание не только российских компаний, но и мировых компаний, которые участвуют в проектах, попадающих под действие санкций. Если совсем на пальцах объяснять, то у России есть проекты по добыче газа и нефти в Арктике, по разработке шельфовых месторождений, и американские или европейские компании, которые инвестируют в эти проекты свыше 10 млн долларов, тоже попадают под санкции. Фактически происходит заморозка иностранных инвестиций в российские газонефтедобывающие проекты. Помимо этого, в новый санкционный список попал целый пул персон из российского Минобороны и из российских спецслужб – ФСБ, МВД и так далее. Плюс ко всему, в новом санкционном списке предусмотрено наказание американских и европейских инвесторов, которые инвестируют в российские проекты по приватизации. Если будет доказано, что приватизация российских предприятий происходит незаконно или что финансовый интерес получают люди, уже попавшие в санкционный список, то компании, которые инвестируют в данную приватизацию, будут наказаны. Там довольно широкий спектр, почти двести страниц тех, кто, в общем-то, попадает под санкции, и по каким принципам.

Европа обвиняет Соединенные Штаты в том, что они ведут слишком агрессивную политику на европейском газовом рынке. В общем-то, Штаты этого и не скрывают. В Польше Трамп сказал, что хоть сейчас подпишет контракты и затарит все хранилища американским сжиженным газом. Наши интересы, интересы Украины, в данном случае тоже совпадают со штатовскими, потому что уменьшение энергетической зависимости Европы дестабилизирует Россию еще больше и позволяет Европе более свободно чувствовать себя без этой российской газовой иглы.

У Трампа сейчас есть несколько вариантов решения – подписание или неподписание этого закона, потому что он фактически единогласно проголосован в Конгрессе и республиканцами, и демократами, а сейчас лежит на столе у Трампа. Если Трамп подпишет этот новый список, то можно забыть о налаживании отношений с Россией надолго. Это будет очень серьезный шаг со стороны Дональда Трампа. На фоне последних скандалов с российской дипломатической собственностью это вызовет, наверное, целую бурю негодования со стороны России. Так выглядит первый вариант.

Второй вариант – Трамп не подпишет этот закон. Он вообще ничего с ним не будет делать. По закону США, если Трамп не подписывает законопроект, и он у него лежит десять рабочих дней на столе, то он автоматически считается подписанным – по истечении этих десяти дней. Но этот вариант для Дональда Трампа будет крайне негативен. Дональд Трамп – выдвиженец республиканцев, и он фактически игнорирует их законопроект. Он получит большие проблемы у себя на внутриполитической арене и целую волну негатива – ну, со стороны демократов – понятно, но и со стороны своих однопартийцев-республиканцев.

Третий вариант – Дональд Трамп ветирует закон, то есть он поставит свое президентское вето и скажет: "Я не готов подписать этот законопроект". Тогда у него будет еще больше проблем – фактически есть основания обвинить его в несоблюдении интересов Соединенных Штатов, и это может стать основанием для импичмента. Я думаю, на этот шаг Дональд Трамп точно не пойдет, потому что на фоне проблем с его окружением и со связями с Россией – фактически вся его семья уже замешана в этих скандалах – он получит, наверное, всеобщую ненависть и республиканцев, и демократов. Даже если он не подписывает законопроект, Конгресс может обойти его президентское вето двумя третями голосов, просто проголосовав еще раз. Дональд Трамп это прекрасно понимает, поэтому заведомо закон, который обойдет его вето, он не будет ветировать.

Но есть самый скользкий вариант – это четвертый вариант. Дональд Трамп ветирует закон, но с определенными пометками: санкции недостаточно жесткие в отношении того или иного сектора, тех или иных персон. Что тогда получается? Тогда Россия получает довольно серьезный кредит времени и имеет возможность ряд своих компаний вывести из-под санкционного списка. Если там уже есть люди под санкциями, их могут вывести из состава учредителей, могут поменять состав учредителей – и компании смогут избежать санкций. Но и тут у Трампа будут проблемы. Если он недостаточно обоснует свое вето, тогда профильные комитеты начнут дополнительные разбирательства. И если будет доказано, что Трамп просто затягивал время, тогда у него тоже будут проблемы, и он будет вынужден снова возвращаться к простому подписанию законопроекта.

Важный момент по этому пакету. Во-первых, теперь законопроект о санкциях, если он будет подписан Дональдом Трампом, получает статус закона. Если раньше это были какие-то рекомендательные меры, то сейчас законопроект станет национальным законом. Это очень серьезный шаг. И России снять санкции в ближайшее время, если они не ликвидируют те причины, по которым санкции были наложены, будет невозможно. Также этот законопроект ограничивает возможности Трампа по снятию санкций. Если раньше он мог сам снимать или частично смягчать санкции, то теперь это сделать невозможно. Ему будет необходимо предоставить достаточное обоснование того, почему он решил снять. И это должно быть проголосовано в Конгрессе. И я думаю, у Трампа вариантов теперь нет.

Подождем, что скажет Дональд Трамп. В принципе, экс-директор по коммуникациям Белого Дома Энтони Скарамуччи уже озвучил четвертый вариант как возможный – Трамп будет ветировать законопроект с определенными пометками. Но я думаю, что сейчас они взвешивают все "за" и "против", идут кулуарные переговоры с республиканцами, с руководителями партий. Я думаю, что ему этого сделать не дадут и ему придется просто подписать закон.

Крайний срок подписания – 10 рабочих дней. Если этот законопроект будет лежать на столе у Дональда Трампа десять дней, за исключением выходных – это будет крайний срок (11 августа, - "Апостроф"). Или он автоматически будет считаться вступившим в силу.