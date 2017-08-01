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Белорусы завоевали 12 медалей на Всемирных играх-2017

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  • 1.08.2017, 13:59
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В общем зачете соревнования наша страна оказалась на 14-м месте.

На Всемирных играх-2017 в Польше Беларусь представляли 22 атлета, которые завоевали 12 медалей: 4 золота, 2 серебра и 6 бронзы, пишет by.tribuna.com.

4 золота – плавание в ластах (Дмитрий Гаврилов, 100 метров), тайский бокс (Виталий Гурков, до 75 кг), водные лыжи (Наталья Бердникова, фигурное катание и трамплин).

2 серебра – акробатическая гимнастика (женские групповые упражнения и микст).

6 бронз – художественная гимнастика (Екатерина Галкина, мяч и лента), плавание в ластах (Дмитрий Гаврилов, 50 метров), водные лыжи (Александр Исаев, трамплин), тайский бокс (Никита Шостак, до 81 кг), Павел Шурмей (гребля на тренажере).

В общем зачете Беларусь оказалась на 14-м месте. Первая – Россия, вторая – Германия, третья – Италия.


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