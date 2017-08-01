Тадеуш Кондрусевич: Сколько надежды и энтузиазма вылилось на улицы наших городов! 1.08.2017, 14:08

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Тадеуш Кондрусевич

Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Не надо бояться трудностей, если Бог призывает участвовать в переменах.

В Ивенце 28 июля начались Х Дни католической молодежи Минско-Могилевской архиепархии.

Форум проходит на базе католического прихода святого Михаила, где накануне началась «Музыкальная мастерская», участие в которой приняли 230 молодых людей из разных уголков Беларуси. Торжественную Мессу на открытии молодежного форума возглавил митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич, сообщает catholic.by.

Приветствуя молодежь, митрополит напомнил, что девиз встречи молодежи – «Великое сотворил мне Всемогущий» – используется по различным поводам очень часто: «Папа Франциск, выбирая этот девиз для Всемирных Дней Молодежи из знаменитого гимна Magnificat, хотел обратить внимание современной молодежи к Марии, чтобы, беря с нее пример, идти вперед в духовном совершенствовании», – подчеркнул архиепископ Кондрусевич.

«Мария не была диванной женщиной, чтобы безопасно сидеть и ждать у моря погоды. Не надо бояться трудностей, ведь если Бог призывает к какой-то миссии, то он даст соответствующие силы», – пояснил архиепископ Кондрусевич суть духовного выбора Девы Марии, добавив:

«Если Бог нас зовет, то не смотрит на то, что мы слабые и грешные, но видит то, что мы можем сделать, как это и произошло с Марией. Если будем брать пример с нее, то сможем стать инструментом совершенствования мира и оставить след на земле, как говорит Святой Отец».

«27 июля была 27-ая годовщина принятия декларации о государственном суверенитете Беларуси. Сколько надежды и энтузиазма в тот день вылилось на улицы наших городов! Но все ли реализовалась? Далеко не все. Ведь изменение социально-политического строя автоматически не приведет к построению нового общества. Чтобы это произошло, необходимо изменить человека», – напомнил митрополит Кондрусевич.

«Помню, как во времена горбачевской перестройки СМИ писали, что она буксует. Тогда литовский кардинал Винцентас Слокявичус, который долгое время был интернирован советскими властями, сказал, что перестройка не пойдет вперед и будет буксовать, пока не будет «перестроен», изменен сам человек»,– заявил иерарх.