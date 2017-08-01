Власти задумали авантюру с госдолгом 1.08.2017, 14:18

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В ближайшее время нас ждет грандиозное «переписывание цифр».

В прошлую пятницу агентство Fitch Ratings изменило прогноз по страновому рейтингу Беларуси со «стабильного» на «позитивный».

Власти воспользовались случаем и заявили об «улучшении ситуации». В том, что Fitch написало на самом деле, разбирались banki24.by.

Начнем с того, что прогноз по суверенному рейтингу был улучшен благодаря накачке ЗВР деньгами от выпуска евробондов и 4-го транша кредита ЕФСР.

Аналитики Fitch указали на то, что резервы властей выросли «за счет получения внешних выплат и приобретения иностранной валюты у резидентов». Так и было: в июне Минфин слил Нацбанку всю выстраданную валюту.

Также в Fitch отметили, что даже 6,6 млрд USD в составе ЗВР являются недостаточным показателем в белорусских условиях. Дело в том, что чистые резервы за вычетом обязательств властей остаются положительными, но крайне низкими.

По расчетам Fitch, ликвидные активы Беларуси в 2018 году составят всего 49% от обязательств, которые придется погасить либо рефинансировать за 12 месяцев. В июле вышел журнал «Финансы, учет, аудит» со статьей начальника главного управления бюджетной политики Минфина Елены Печень. Она сообщила, что в 2018 году на погашение и обслуживание валютного госдолга Беларусь потратит 3,7 млрд USD.

При этом лишь 25% этого долга будет закрыто за счет недолговых источников. Остальные 75% Минфин желает рефинансировать. В общем, опять чиновники будут уламывать внешних кредиторов на отсрочки платежей.

Да, Беларусь договорилась с Россией и урегулировала нефтегазовый спор. Более того, власти ждут оперативного выделения еще 3 траншей кредита ЕФСР, из которых 2 транша на 400 млн USD — в 2017 году, а третий на 200 млн USD — не позднее января—февраля 2018 года.

К тому же правительство согласовало с Россией выделение госкредита в объеме 700 млн USD на срок 10 лет. Но, по мнению Fitch, показатели долга и потребности во внешнем финансировании остаются в условно «красной» зоне. Чистый внешний долг составит аж 47% от ВВП, расходы на обслуживание внешнего долга — 21% от всех валютных поступлений, потребности во внешнем финансировании — 141% от резервов.

Несмотря на более последовательную, чем раньше, экономическую политику, власти свернули переговоры с МВФ. Дедолларизация, снижение нерыночного кредитования и замедление инфляции идут в Беларуси довольно размеренным темпом. Аналитики Fitch полагают, что госдолг с учетом госгарантий до конца 2017 года приблизится к отметке 56% от ВВП, тогда как в 2016 году был равен 52,5%. По оценкам агентства, сами госгарантии составят 10,5% от ВВП.

Другими словами, госдолг без учета гарантий (то есть по методике Минфина) может достигнуть 45–45,5%. По среднесрочной финансовой программе властей на 2017—2019 гг. лимит госдолга по отношению к ВВП на весь 3-летний период установлен в размере 45%.

О том, что правительство может выйти за им же установленный лимит, 30 июня говорил замминистра финансов Максим Ермолович. По его словам, выход за лимит по госдолгу может состояться или до конца 2017 года, или в начале 2018-го. Как видим, по вопросу величины госдолга Fitch и правительство Беларуси солидарны. Жаль, что единение мыслей происходит на таком негативном фоне.