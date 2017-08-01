Активист предложил Верховному суду решить дилемму 4 1.08.2017, 14:27

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Виктор Козлов

Виктор Козлов уже два месяца борется с несправедливым штрафом за «громкую брань».

После двух месяцев обжалования судебного постановления на штраф за якобы громкую брань гомельский региональный руководитель Белорусского независимого профсоюза РЭП Виктор Козлов обратился в Верховный суд, передает «Радыё Свабода».

«Не могу согласиться со штрафом. Меня схватили омоновцы 25 марта в деревне Терешковичи, когда я направлялся на «Марш нетунеядцев». Как обычно, обвинили в громкой брани и неподчинении милиции. Двое суток превентивно держали в изоляторе, а потом судья Гомельского района Тамара Застовнецкая оштрафовала на три базовые величины - 69 рублей ($35). Омоновцы не знали, что после операции в онкологическом центре я вообще разговариваю шепотом - им важно было меня задержать. В суде первой инстанции я представил справки про операцию, выступал врач, судья слышала, что речь у меня нарушена, а все равно оштрафовала. Минимально, но оштрафовала».

Профсоюзный активист говорит, что во время рассмотрения кассационной жалобы судья Гомельского областного суда Николай Бакунов поинтересовался у него, почему сотрудники омона свидетельствовали про громкую брань и неподчинение?

«Я уверен, что омоновцы получили приказ изолировать меня к акции протеста, потому и обвинили в нецензурной брани и неподчинении. В суде я их назвал лжесвидетелями», - объяснил Виктор Козлов.

Не отменил постановление на штраф и председатель областного суда Сергей Шевцов, которому также подавалось жалоба. Осталась последняя судебная инстанция - Верховный суд.

Гомельский правозащитник Леонид Судаленко, который помогает Козлову обжаловать штраф, считает, что, по крайней мере на региональном уровне, милиция и суды действуют как сговорившись:

«Если нужно изолировать активиста накануне акции протеста, ему приписывают брань в общественном месте, размахивание руками - чтобы подпадало под мелкое хулиганство, за которое можно арестовывать. Если же нужно только оштрафовать, пишут протокол на участие в несанкционированном мероприятии. В случае с Козловым вышла неувязка, но местные суды не в состоянии нарушить привычный порядок».