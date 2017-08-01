Самый горячий месяц сезона: куда улететь в августе? 4 1.08.2017, 14:41

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Август – самый горячий и крутой месяц для европейского туризма.

Это время, когда наступает отпуск у большинства граждан Европейского союза. Соответственно, отели заполнены, цены взлетают, на курортах – толпы народа, в общем, кто не успел, тот опоздал! Даже если вы в последний момент решитесь улететь на отдых дешевеньким лоукостом из Каунаса, увы, вам уже не видать тех копеечных цен на авиабилеты и размещение, от которых текут слюнки, если бронировать заранее. Что уж говорить про вылеты из Минска! Что, в принципе, можно получить в туристических фирмах, если попробовать сейчас подыскать себе авиатур по вкусу на самый востребованный летний месяц? На какие направления следует ориентироваться, если стоит задача отправиться в спонтанный отпуск в ближайшую неделю? На эти вопросы tio.by отвечают специалисты туристических компаний.

Елена Платон, «Аэротрэвел»:

– Многие сейчас приходят и просят отправить их срочно, например, в Грецию на Корфу или в Италию в Лидо-ди-Езоло. Но подобрать размещение сейчас крайне проблематично. Номера подтверждаются с большим трудом. Все занято, и это неудивительно, поскольку в августе на отдых отправляются сами европейцы, те же итальянцы оккупируют местные курорты.

Конечно, задача облегчается, если туристы готовы, что называется, «не постоять за ценой», взять что-то подороже. Хотя тут надо быть готовым к весьма немаленьким суммам. Например, только недавно туристы попросили посчитать им размещение в отеле «Корфу Империал», номер – вилла. Итоговая цена на 6 человек на 10 ночей – 36 тысяч евро! Понятно, что сумма огромная, мало кому по карману.

Если туристу нужно уехать в отпуск в течение ближайших дней, то мы рекомендуем Черногорию или Турцию. Если говорить о Греции, то скорее всего речь можно вести только о Халкидиках, все-таки рынок имеет четыре самолета в неделю из Минска, что-то наверняка можно подыскать. И есть еще такой вариант, как Болгария, хотя сейчас найти на болгарских курортах качественное размещение тоже проблематично. Что касается бюджета, по Болгарии можно уложиться в 500 евро (отель без претензий), по Черногории – в 600.

Виктория Дорогонько, «Санни Трэвел»:

Дорогонько.jpg– Сейчас продаем конец августа либо с трудом находим туры с вылетом не ранее 10 августа. Улететь из Минска в ближайшую неделю практически нереально. Конечно, в Москве, Киеве ситуация с билетами получше – там больше рейсов. Но вопрос же главный с отелями! В Европе каникулы! Это тяжелое время для поиска туров – хорошие отели заняты, недорогие отели тоже забронированы. В общем, сложный период!

В этом году вообще необычная ситуация. Мы не наблюдали той ямы в продажах, которая обычно есть в конце июля – начале августа, когда у операторов все горит. В этом году туристы есть, а вот размещения нет! А в первой половине августа еще и проблема с билетами. Закрылись итальянские рейсы, забронирована Испания, Греция продана – Крит, Родос, Тасос, Кипр также продан на ближайшие даты. Можно что-то найти на Халкидиках, но тоже надо постараться. Да, мы видим предложения по некоторым отелям на различных направлениях, но мы не уверены в их качестве. Надо продавать только проверенные отели, а с ними как раз проблема. Хотя, бывает, выскакивает что-то горящее. Сейчас вот появились горящие места на Халкидиках в отеле одной известной цепочки. Но это исключение, отказной тур. Последние полторы недели белорусские турменеджеры только и обсуждают между собой проблему: что продавать?