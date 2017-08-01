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Власти хотят заставить школьников работать

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  • 1.08.2017, 14:45
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Белорусские власти намерены «посодействовать» трудоустройству несовершеннолетних в их свободное время.

Соответствующие предложения закреплены в вынесенном 1 августа на общественное обсуждение национальном плане действий по улучшению положения детей и охране их прав на период с 2017 по 2021 год, опубликованном на сайте Минобразования, пишет belaruspartisan.org.

Всего в нацплане содержатся несколько десятков инициатив по защите детей от опасной информации, раннему выявлению заболеваний, организации помощи в школах и другие.

Два пункта нацплана посвящены трудоустройству подростков в свободное от учебы время — власти планируют содействовать занятости несовершеннолетних и участию их в специальных отрядах.

Если эти пункты плана будут одобрены после общественного обсуждения, займутся созданием благоприятных условий для временной занятости несовершеннолетних в Минтруда, Минобразования, областных и городских исполкомах.

На общественном обсуждении национальный план будет находиться всего до понедельника, 7 августа, так что поспешите высказать свое мнение.


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